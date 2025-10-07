ExproReus combinará tecnología, ciencia y movilidad en una feria para toda la familia

La feria multisectorial de referencia del territorio se celebrará del 9 al 12 de octubre en firaReus Events en horario de 9 a 21 h, con entrada gratuitaCedida

La fira exproReus celebra su 53.ª edición del 9 al 12 de octubre en firaReus Events, ofreciendo un escaparate de 20.000 m² con una amplia oferta comercial y un programa de actividades pensado para toda la familia. La entrada es gratuita y el horario de apertura es de 9 a 21 horas.

El acto de inauguración oficial tendrá lugar el jueves 9 de octubre a las 12 horas, a cargo del cónsul general adjunto de la China en Barcelona, Hu Aimin.

Este año, la feria presenta una fuerte presencia del sector de la automoción, la motocicleta y el vehículo industrial, con unos 660 vehículos expuestos de más de 80 marcas, entre las cuales destacan Audi, BMW, Kia, Honda, Mercedes-Benz, Seat y Volkswagen, así como novedades en vehículos eléctricos y modelos recién llegados al mercado. Incluso se podrá probar una selección de vehículos en la zona exterior del recinto, en la calle Bèlgica.

La nueva zona dedicada a la ciencia y la innovación, vinculada a la reciente distinción de Reus como Ciudad de Ciencia e Innovación, ofrecerá actividades y talleres para niños y jóvenes. Entre las propuestas destacan experiencias de realidad virtual y aumentada, robótica, ciberseguridad con INCIBE, talleres de nutrición saludable, movilidad sostenible, horticultura, construcción con piezas de madera, y actividades culturales y artísticas como la obra interactiva Portrait on the Fly.

El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, ha destacado que el objetivo es que los visitantes “entiendan la distinción de Reus como Ciudad de Ciencia e Innovación de una manera práctica y experiencial”.

Además, el 10 de octubre tendrá lugar la segunda edición del Reus Logistics Summit, una jornada profesional sobre logística que pondrá el foco en la innovación, la sostenibilidad y la gestión del talento, con la participación de empresas destacadas e instituciones, incluida la URV.

Como cada año, la feria incluye el Tasting Village, con foodtrucks y actuaciones musicales, así como actividades infantiles en varios estands, donde los más pequeños podrán participar en talleres de pintura, cocina, inglés y elaboración de chapas, así como llevarse su foto en un fotomatón.