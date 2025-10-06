Reus revalida el máximo premio de Vilas floridas y será la sede del certamen en el 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus será el próximo 2026 la sede del acto de entrega de las Flores de Honor de Vilas floridas , el certamen que premia la apuesta de los municipios por la mejora de los espacios verdes y el ajardinamiento, y que reúne a unas 300 personas representantes institucionales y del mundo de la jardinería de Cataluña y Andorra.

Así se anunció el pasado viernes durante el acto de entrega de los premios que este año ha tenido lugar en Sant Fruitós de Baiges. Durante el acto se confirmó que Reus se mantiene un año más al frente de la clasificación de los municipios catalanes reconocidos del certamen Vilas Floridas, que premia la apuesta por la mejora de los espacios verdes y el ajardinamiento. Reus ha vuelto a obtener el máximo galardón, cuatro flores de honor, en la 14.ª edición del certamen. Hasta ahora, ningún municipio ha conseguido el máximo premios de cinco flores de honor. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, recogieron el galardón.

La alcaldesa destacó que «tanto el galardón como poder ser la sede del certamen son un reconocimiento al trabajo bien hecho y a la apuesta para hacer de Reus una ciudad más saludable y con mejor calidad de vida; y para dar respuesta al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza: el incrementando el verde y la biodiversidad y mejorando la relación de las personas con el patrimonio natural».

La candidatura de Reus ha puesto en valor este año todos los proyectos de renaturalización de la ciudad en marcha en marzo de RENATUReus, de los cuales destacan 21 acciones especificas de jardinería urbana. Igualmente, se destacan las actividades sociales, turísticas y de comunicación vinculadas al espacios verdes, como los propias de RENATUReus, el programa de educación ambiental el Concurso-exposición Nacional de Roses o el Festival Roses de Reus, entre otros