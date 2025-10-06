Reus recibirá a la élite científica mundial para debatir sobre salud y nutrición

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La ciudad de Reus se convertirá los próximos días 9 y 10 de octubre en el epicentro mundial de la investigación en nutrición, con la celebración de la conferencia internacional NUTS 2025, organizada por la Universidad Rovira i Virgili y el Instituto de Investigación Sanitaria a Pere y Virgilio.

El encuentro, que tendrá lugar en la sede del International Nut and Dried Fruit Council (INC), contará con la participación de 28 expertos internacionales, que analizarán la evidencia más reciente sobre los efectos de los frutos secos y las frutas deshidratadas en la salud. Entre los temas que se debatirán destacan la depresión, la función inmune, la salud renal y los nutracèutics.

La conferencia estará presidida por el profesor Jordi Salas-Salvadó, presidente del Fòrum Mundial de l’INC per a la Recerca i Difusió en Nutrició y Professor Distinguido de Nutrició i Investigador ICREA-Acadèmia a la URV. Según Salas-Salvadó, “NUTS 2025 es un acontecimiento clave para trazar el pasado, presente y futuro de la investigación en este campo, reforzando la evidencia de que guiará las recomendaciones dietéticas y destacando la importancia del consumo diario de frutos secos y frutas deshidratadas para la salud”.

Entre las actividades previstas, se presentará una actualización del estudio NUTPOOL, financiado por el INC, que combina datos de múltiples cohuertas para reforzar la evidencia sobre los beneficios de estos alimentos. Además, se celebrará una mesa de debate sobre las declaraciones de propiedades saludables en Europa, Estados Unidos y Canadá, compartiendo experiencias y explorando posibles direcciones futuras.

El evento también servirá como plataforma para presentar una iniciativa de sostenibilidad impulsada por el INC, con el objetivo de promover prácticas sostenibles en la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. La directora ejecutiva del INC, Goretti Guasch, afirmó: “La investigación en nutrición está en el corazón de nuestra misión, y se nos enorgullece presentar esta importante iniciativa de sostenibilidad que impulsará buenas prácticas en toda la industria”.