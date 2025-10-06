Reus empieza la instalación del alumbrado de Navidad por las calles próximas al centro

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Algunas calles de Reus ya lucen el alumbrado navideño. La Agencia Reus Promoció avisó el vecindario que durante el mes de septiembre empezarían los trabajos de instalación de los ornamentos y, durante la primera semana de octubre, calles como Mare Molas y Sant Llorenç o el paseo de Prim ya están acicalados y preparados para celebrar las fiestas.

La concejala jefe del área de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, detalla que, si bien el eje comercial de Llovera y Monterols seguirá siendo distintivo, se actuará para que las vías limítrofes se vean «bien adornadas y bien atrayentes» para que sean un reclamo para pasear y comprar en sus comercios.