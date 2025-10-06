El proyecto de rehabilitación del Carrilet, seleccionado para recibir 6 MEUR de ayudas FEDER

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto de reordenación urbana del entorno del Carrilet ha sido seleccionado de manera provisional para recibir una ayuda de 6 millones de euros de los Fondos Europea de Desarrollo Reginal (FEDER). El Ayuntamiento de Reus ha recibido la resolución con que se concede provisionalmente la ayuda al proyecto Carrilet: revitalització i connexió urbana del sud de la ciutat.

El importe de la subvención es de 6.018.821 euros y corresponde al 40% de la inversión pública prevista en el proyecto, la cual suma un total de 15.047.052 euros. Pasado el plazo de presentación de posibles alegaciones, la propuesta de resolución se volverá definitiva.

La confirmación de la subvención supondrá la aceleración de un proyecto con el cual el Ayuntamiento de Reus busca la transformación urbanística con impacto social, ambiental y económico del barrio del Carrilet en primer término, y posteriormente en el conjunto de los barrios del sur de la ciudad. En este sentido, el objetivo del plan es la mejora de la calidad del espacio público, los servicios y equipamientos públicos del barrio y la transición hacia una movilidad urbana más sostenible.