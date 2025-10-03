Municipal
Aigües de Reus restaura el depósito Vell, de estilo modernista y con 12.000 metros cúbicos de capacidad
La ciudadanía podrá visitar las instalaciones, de Pere Domènech, este fin de semana después de ocho años
Aigües de Reus ha inaugurado este viernes el depósito Vell, proyectado en el año 1929, una obra modernista de gran valor patrimonial después de repararlo. Las obras están a punto de terminarse y el lunes se empezará a llenar de agua.
Aunque se había atribuido el diseño y la obra a Pere Caselles, el arquitecto del Ayuntamiento ahora hace cien años, recientemente se ha certificado que el autor del proyecto fue Pere Domènech i Roura, hijo del célebre arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner.
La ciudadanía podrá visitar el espacio este fin de semana a través de las visitas organizadas por Reus Ocult después de ocho años. El depósito tiene una capacidad de 12.000 metros cúbicos y almacena agua para dar servicio a la ciudad durante tres días.