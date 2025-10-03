Aigües de Reus restaura el depósito Vell, de estilo modernista y con 12.000 metros cúbicos de capacidad

El depósito Vell, de Pere Domènech, de Reus, después de la reparación del espacio.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Aigües de Reus ha inaugurado este viernes el depósito Vell, proyectado en el año 1929, una obra modernista de gran valor patrimonial después de repararlo. Las obras están a punto de terminarse y el lunes se empezará a llenar de agua.

Aunque se había atribuido el diseño y la obra a Pere Caselles, el arquitecto del Ayuntamiento ahora hace cien años, recientemente se ha certificado que el autor del proyecto fue Pere Domènech i Roura, hijo del célebre arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner.

La ciudadanía podrá visitar el espacio este fin de semana a través de las visitas organizadas por Reus Ocult después de ocho años. El depósito tiene una capacidad de 12.000 metros cúbicos y almacena agua para dar servicio a la ciudad durante tres días.