Vuelven las visitas guiadas nocturnas al Cementerio General de Reus por Todos los Santos

Imagen detrás de edición de las visitas nocturnas al Cementerio por Todos los Santos.Ayuntamiento de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Cementerio General de Reus acogerá los días 21, 22 y 23 de octubre un nuevo ciclo de visitas nocturnas guiadas, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos. Como los años anteriores, cada día se programarán tres pases con estos horarios: 19.30h, 20.30h y 21.30h.

Estas visitas nocturnas organizadas por la empresa funeraria supramunicipal FuneCamp son gratuitas y tienen como finalidad divulgar el importante patrimonio histórico del equipamiento funerario reusense, así como la riqueza artística que se conserva y que, en los últimos años, ha conseguido un mayor reconocimiento gracias a las acciones de divulgación realizadas.

La consejera delegada de Funecamp, Montserrat Flores, ha puesto de manifiesto que la alta demanda de esta actividad «responde al creciente interés de la ciudadanía para descubrir el cementerio. Un interés que desde Funecamp promovemos con una programación estable de propuestas a lo largo del año como las actividades divulgativas por primavera, las visitas diurnas o las visitas turísticas en colaboración con Reus Promoción».

El colectivo La Gata Borda -bajo la dirección de la actriz reusense Ester Cort- será nuevamente el encargado de guiar temáticamente el recorrido.

Reserva de entradas

A fin de que la obtención de invitaciones para estas sesiones sea cómoda para la ciudadanía interesada, y ante la elevada demanda de peticiones que cada año se reciben para estas visitas, el sistema de reserva de invitaciones será el mismo que ya se ha utilizado los dos últimos años. De esta manera se incrementan las posibilidades de acceso a esta actividad que se lleva a cabo anualmente en este equipamiento funerario.

Para poder acceder a alguna de las nueve sesiones programadas, habrá que tramitar la invitación a través de la web www.funecamp.cat a partir de las 9.00 horas del día 6 de octubre y hasta las 9.30 horas del 13 de septiembre. Cada persona podrá solicitar un máximo de 4 plazas para las sesiones donde le interese asistir.

Por cuestiones de seguridad, hay que recordar que cada sesión tendrá un aforo máximo de 40 personas. Si una sesión ha recibido reservas para 40 personas o menos, se les asignarán directamente las entradas definitivas.

En caso de que una sesión haya recibido reservas para más de 40 personas, las invitaciones se otorgarán entre todas las solicitadas, a través de un sorteo público que se hará el día día 13 de octubre a las 9.30 horas a la sala de ceremonias del crematorio municipal de Reus.

En cualquier caso, las entradas definitivas serán enviadas a sus adjudicatarios a través de correo electrónico y habrá que confirmarlas respondiendo al correo recibido.