Un peatón muere atropellado por un autobús en la T-11 en Reus

Un peatón ha muerto este jueves por la noche al ser atropellado por un autobús en la T-11, en el término municipal de Reus. Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 11,5 de esta vía y los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso a las 20.54 horas.

Por causas que todavía se están investigando, el vehículo embistió a la víctima mortal cuando circulaba por ese punto de la carretera. Como consecuencia del impacto, el peatón perdió la vida.

A raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, ya son 113 las personas que han perdido la vida en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas durante este 2025, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.

El mismo organismo recuerda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) está a disposición de los familiares y afectados los 365 días del año. Este servicio ofrece orientación sobre trámites posteriores a un siniestro, información sobre recursos disponibles y derechos reconocidos por la legislación vigente, así como apoyo psicológico. El SIAVT atiende a través del teléfono gratuito 900 100 268 y de la web victimestransit.gencat.cat.