Herido leve un agente de Mossos en una persecución cerca del centro de Reus

Un agente de los Mossos d'Esquadra resultó herido leve durante una persecución producida cerca del centro de Reus ayer tarde. Según informan fuentes policiales a Diari Més, se quiso identificar a un hombre que estaban buscando, pero el individuo huyó. En el transcurso de la persecución, que movilizó múltiples dotaciones policiales, el agente resultó herido leve. Mossos apuntan que habría otras personas implicadas y que habría previsión de detenidos.

El operativo, que contó con la colaboración de la Guardia Urbana, desembocó en el carrer dels Recs, donde el despliegue de las fuerzas de seguridad llamó la atención de los peatones, que se amalgamaron en el cruce con la calle de Sant Joan preguntándose qué había sucedido. Hubo presencia de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de Reus.

El tramo del carrer dels Recs entre carrer de Sant Joan y carrer de Sant Llorenç quedó cortado durante unos minutos. Hacia las 19.20 horas, la policía autonómica se llevó a una mujer adulta que estaba dentro de un inmueble del carrer dels Recs.

La gran concentración de gente obligó a la Guardia Urbana de Reus a vigilar el tráfico. Mientras tanto, algunos testigos aseguraron que habían oído gritos y visto un hombre introduciéndose en la vivienda mencionada del carrer dels Recs.