La escuela de taekwondo Koryo de Reus celebra sus 35 años de trayectoria

Empezó en un pequeño local en el barrio de Horts de Miró en 1990 y, hoy día, es una escuela consolidada con más de 200 alumnos. El gimnasio Koryo, especializado en la enseñanza del taekwondo, celebró ayer sus35 años de vida. El director y profesor del centro, Diego Torres, recuerda cómo su historia empezó por la «ilusión» de un joven de 22 años. «Granito a granito, hasta ahora» narra. De hecho, Torres comenta que hay padres que han sido alumnos suyos y que, hoy día, llevan a los hijos a la escuela.

Cuando Koryo abrió puertas en la calle de Constantí, el abanico de posibilidades para practicar artes marciales era muy reducido. En la actualidad, ya instalados en Carrasco i Formiguera, «hay mucha competencia, que eso es bueno, porque, así, tú también espabilas,» reflexiona.

De cara al futuro, Torres y su mujer tienen intención de continuar con las puertas abiertas «hasta la jubilación». Para entonces, apuntan que hay alumnos que quieren formarse para ser docentes y, por lo tanto, «seguro que alguien seguirá».