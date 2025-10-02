Más de 200 profesionales de la salud cardiovascular se reunirán en Reus en un congreso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus se convertirá este fin de semana en el punto de encuentro de referencia en el ámbito de la salud cardiovascular con la celebración del II Congreso de la Sociedad Catalana de Lípidos y Arteriosclerosis y las XXVII Jornadas de la Red de Unidades de Lípidos y Arteriosclerosis (CHULA). Durante tres días, más de 200 profesionales de la medicina y ámbitos afines de las ciencias de la salud, clínicos e investigadores básicos, debatirán sobre los últimos avances en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en nuestro país.

En el congreso, presidido por el Dr. Lluís Masana (Universitat Rovira i Virgili) y la Dra. Daiana Ibarretxe (Hospital Universitario Sant Joan de Reus) se darán cita una treintena de conferenciantes de los principales centros asistenciales y de investigación de Cataluña y Valencia. También se dará voz a los pacientes afectados por estos trastornos.

El programa científico incluye mesas redondas, conferencias y presentaciones de comunicaciones que abordarán temas como las nuevas terapias para la diabetes y la obesidad, el control sostenido del colesterol LDL y las nuevas estrategias terapéuticas o la hipercolesterolemia familiar y los retos del diagnóstico precoz, entre otros.

Además, el congreso contará con conferencias magistrales que nos acercarán al futuro más inmediato: Digital Twins: ¿una herramienta de IA que cambiará la manera de cuidar de la salud, a cargo del Dr. Josep Maria Piqué, y la conferencia de clausura Los lípidos determinan la longevidad?, a cargo del Dr. Reinald Pamplona.

También habrá actividades para animar en la práctica de actividad física, como la Caminata Cardiosaludable Modernista por Reus, que unirá salud y patrimonio cultural y tendrá lugar el próximo 4 de octubre. El acto inaugural del congreso irá a cargo de la Sra. Sandra Guaita, alcaldesa de Reus; la Dra. Fàtima Sabench, decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la URV, y el Dr. Anton Benet, gerente de Salud Sant Joan Reus-Baix Camp.