Quema un vehículo durante la madrugada en un parking en la avenida de Bellissens

El fuego se ha propagado en la vegetación que había al lado y se ha quemado un árbol

Shaila Cid
Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en un incendio de un vehículo en Reus. El aviso lo han recibido a las 02.12 horas y han destinado una dotación que se ha desplazado hasta el número 29 de la avenida de Bellissens.

El vehículo ha quemado completamente y el fuego se ha expandido a la vegetación que había al lado. Un árbol se ha visto afectado por el fuego, aunque la extensión total ha sido muy pequeña gracias a la intervención del cuerpo de Bombers. Ninguna persona ha resultado herida.

