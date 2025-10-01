Sucesos
Quema un vehículo durante la madrugada en un parking en la avenida de Bellissens
El fuego se ha propagado en la vegetación que había al lado y se ha quemado un árbol
Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en un incendio de un vehículo en Reus. El aviso lo han recibido a las 02.12 horas y han destinado una dotación que se ha desplazado hasta el número 29 de la avenida de Bellissens.
El vehículo ha quemado completamente y el fuego se ha expandido a la vegetación que había al lado. Un árbol se ha visto afectado por el fuego, aunque la extensión total ha sido muy pequeña gracias a la intervención del cuerpo de Bombers. Ninguna persona ha resultado herida.