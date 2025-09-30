¡El New Art Centre de Reus abre las puertas con la exposición Hello World!

Con esta apertura|abertura, Reus se consolida así como en referente del arte tecnológico y Cataluña refuerza la posición como polo europeo innovación cultural y científica.Cedida

Reus estrena un nuevo espacio cultural de primer nivel: el New Art Centre. El próximo 2 de octubre se inaugura oficialmente este equipamiento de más de 3.000 m² dedicado al arte tecnológico y digital, y que arranca con la exposición Hello World!. La muestra propone un viaje por sesenta años de arte tecnológico a través de más de 27 piezas de la New Art Collection (antiguo fondo BEEP Collection).

Un centro único en Cataluña

El New Art Centre es fruto de veinte años de trabajo de la New Art Foundation, entidad que ha liderado la producción, conservación y divulgación de este tipo de arte. El centro combina salas de exposición, talleres y almacenes especializados, y se presenta como “un organismo vivo” donde la investigación, la conservación y la creación conviven y se retroalimentan.

Inspirado en referentes como el Schaulager de Basilea o el Depot Boijmans Van Beuningen de Róterdam, apuesta por un enfoque cooperativo y abierto, alineado con los objetivos de la New European Bauhaus. Con esta apertura, Reus se consolida como capital del arte tecnológico y Cataluña refuerza su posición como polo europeo de innovación cultural y científica.

El centro también ofrece programas de custodia y conservación de obras digitales, apoyo a la producción y residencias artísticas, exposiciones propias e itinerantes, así como asesoramiento y dotación tecnológica a instituciones. Aparte, incorpora visitas educativas y sociales para acercar el arte digital al público general.

La exposición inaugural: ¡ Hello World !

La primera muestra del centro toma el nombre de la expresión más básica de la programación informática: ¡Hello World! Un título que simboliza el inicio de una nueva etapa y que propone al visitante una experiencia inmersiva y dinámica.

A través de más de 27 obras de la colección, la exposición ofrece un diálogo intergeneracional entre artistas que han marcado la evolución del arte digital, a la vez que muestra el impacto creciente de la tecnología en la sociedad. Les salas, laboratorios y almacenes forman parte del recorrido expositivo, haciendo que el público viva de cerca los procesos de producción y restauración.

La New Art Foundation , dos décadas de impulso

La New Art Foundation, con sede en Reus, es miembro activo del ecosistema catalán de arte, ciencia y tecnología, además de ser fundadora del hub HacTe. A lo largo de los años ha establecido vínculos con centros internacionales como Ars Electronica (Linz) o V2_ (Róterdam) y ha colaborado con instituciones de prestigio en toda Europa.

En 2025, la fundación también celebra el 20.º aniversario del Premio ARCO-BEEP de Arte Electrónico, una de las principales plataformas de apoyo a la creación digital.