El tardeo electrizante de Reus que llega hasta Ibiza

El sector del ocio y la fiesta ha sufrido una importante metamorfosis en los últimos años. Se pueden identificar diferentes causas detrás de este hecho como cambios generacionales, tecnológicos o la pandemia, pero en medio de eso nació un modelo que hoy día triunfa a Cataluña y fuera de esta; los tardeos. Este se basa a trasladar la fiesta al horario vespertino en que se adapta a las necesidades y vida de una parte importante de la población.

Actualmente, contamos cada fin de semana con muchas propuestas por todo el territorio, pero en su momento fue el atrevimiento de algunos valientes que apostaran por este nuevo modelo el que permitió que experimentara un pronunciado crecimiento.

Es el caso de Sergi Ferré, Helios Rubio, Gabriel Vázquez y Àlex Pijoan, que juntos forman No Waltz, grupo dedicado a organizar tardeos que tienen como hilo conductor la música electrónica. «No Waltz nace con la voluntad de querer crear un espacio familiar, donde poder divertirnos y compartir nuestra pasión que es la música en un ámbito diurno y en lugares que no se consideraran necesariamente discotecas», explica Sergi Ferré.

En más, recuerda que la primera fiesta que organizaron como No Waltz fue «en un chiringuito de playa» y, a partir de allí, fueron creciendo en otros espacios.

A la vez, Gabriel Vázquez apunta que la ola de crecimiento del tardeo los cogió «por sorpresa»: «Nosotros empezamos con la voluntad de divertirnos y ofrecer una cosa diferente. Pero después de empezar todo eso de los tardeos cogió bastante. Ahora bien, nosotros ofrecíamos una propuesta muy diferenciada al resto».

Vázquez comenta que, mientras que la mayoría de tardeos que nacieron en un inicio se orientaban especialmente a géneros como el reguetón y la música urbana, No Waltz ofrecía «una música que en la provincia no había funcionado nunca, pero que por la tarde sí que funcionaba, que es la electrónica».

Unos inicios que, tal como apunta Rubio fueron «difíciles», pero que a la vez No Waltz «siempre fue a más»: «El boca a oreja funcionó muy bien y en poco pasamos de una fiesta de 50 personas a 150, y después de 200. Crecimos a toda prisa».

Un crecimiento que en buena parte ha sido gracias a la ciudad de Reus, un espacio que Helios Rubio califica de «mina de oro»: «Reus ha sido un lugar donde siempre las fiestas nos han funcionado muy bien y que siempre hemos estado creciendo con respecto a volumen de público. Empezamos con 400 personas y hemos acabado con 1.000». Ahora bien, una oportunidad que demostró el buen trabajo hecho por parte de No Waltz fue este verano, cuando tuvieron la oportunidad de pinchar en una fiesta al Hard Rock Hotel de Ibiza.

«Que te llamen de un lugar como este siempre ha sido motivo de orgullo, pero con la competencia de hoy día todavía más. Y también, una cosa que nos ilusiona es que no nos llamaron como DJ individual, sino como No Waltz, la marca que nos estamos dejando sudor y lágrimas cada día. Es como ver a tu hijo graduándose en la universidad», sentencia Gabriel Vázquez.

¿Cómo hacer una buena fiesta?

Para conseguir organizar un buen tardeo hay muchos factores a tener en cuenta como el espacio o el horario, pero como buenos DJ No Waltz tiene claro que lo más importante es «identificar que quiere al público».

«Nosotros ponemos música electrónica, pero tenemos estilos diferentes. Así que depende del momento o la situación tocamos unos estilos u otros y eso casi siempre te lo dice el público. Tenemos un abanico muy ancho de música electrónica que va desde un género más underground hasta uno casi comercial. O el afrohouse, que es un género que cuando empezamos a nadie lo conocía y que funciona muy bien para iniciar la fiesta», afirma Vázquez.