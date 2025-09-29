El nuevo libro de Joan Antoni Domènech «rescata» el patrimonio empresarial de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El periodista y escritor Joan Antoni Domènech ha publicado el libro Penúltimes històries empresarials de Reus, una «continuación natural» de los volúmenes anteriores —es el tercero de la saga— y que deja patente el «carácter emprendedor reusense».

«Lo que ha hecho grande Reus han sido las dificultades de todo tipo», sostiene Domènech. En la publicación, el autor pretende «rescatar este patrimonio empresarial que, aunque fuera reciente, ha sido bastante olvidado o castigado».

Entre los relatos, a menudo inéditos, se incluyen el imperio de la cerámica que creó Miquel Nolla Bruget, la aventura del Banco del Este a la década de 1970, la expansión de Vins Amigó o el trasfondo de la Pirotecnia Espinós.

«Libros como este no son sólo una recopilación de curiosidades, sino una herramienta de memoria colectiva y de proyección de nuestra identidad empresarial», valoró al presidente de la Cámara de Comercio de Reus, Mario Basora, en la presentación del libro ante la prensa.

La presentación oficial será mañana, a las 19 horas, en el salón de actos de la Cámara. Además, Domènech adelantó que es probable que se publiquen las Últimes històries empresarials de Reus en el 2027.