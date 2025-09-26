La solemnidad de las plumas doradas

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Santuario de Misericòrdia estaba lleno, todos a la espera de vivir el momento más íntimo de la ciudad de Reus; el Baile Solemne de la Àliga. Eran aproximadamente las 20.15 horas cuando Héctor Tarro era el encargado de entrar el ave dorada dentro del Santuario. Una aparición elegante, acompañada musicalmente por la Cobla Reus Jove, y que con un corto aplauso se hizo el silencio sepulcral. Tarro era relevado por Gerard Llauradó mientras la Àliga miraba fijamente a la Virgen, preparada para extender las alas una última vez este año.

Según más tarde, las primeras notas musicales de la Cobla marcaban el inicio del baile, con movimientos precisos y pulcros. Una imagen hipnótica donde nadie se atrevía a mover un dedo, como si un simple suspiro pudiera romper la magia del momento. La Àliga giró una vez hacia la derecha y después hacia la izquierda, observando por encima a todos sus fieles reunidos que contenían el aliento de pie y, finalmente, devolvió la atención hacia la Virgen para dedicarle una reverencia. Al bajar la cabeza, todo el mundo presente irrumpió en aplausos que no hicieron más que crecer cuando su portador salió de debajo y, con una sonrisa en los labios, abrazó a sus personas queridas que se le acercaban después de haber cerrado su etapa como aliguero. Este fue el último paso antes del canto de los gozos de la Virgen de Misericordia a cargo del Orfeó Reusenc y al que muchos presentes se sumaron.

Por otro lado, los Xiquets de Reus también presentaron sus respetos a la Virgen minutos antes celebrando una conservadora Diada en el Santuario. Los de la camisa avellana empezaron con un 4de8 en que parecía que todo iba bien hasta que, cuando la enxaneta iba por el quinto piso decidió hacer marcha atrás de forma preventiva. Entonces, decidieron cambiar de planes y descargaron un 3de8, recuperando confianza para volver a atacar un 4de8 que, nuevamente, tuvieron que desmontar porque no lo veían claro. Por este motivo, cerraron la actuación con dos castillos que tenían totalmente dominados, el 7de7 y el 4de7. Ahora habrá que ver como afrontarán la Diada del Mercadal del 4 de octubre y si se atreverán con estructuras superiores.