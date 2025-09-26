Misericordia ilumina la noche y dice adiós

Los baños de fuego finales son algunos de los momentos más cautivadores de la Fiesta Mayor de Misericordia y tienen como escenario la plaza del Santuario.Gerard Martí

La lucha contra el bien y el mal. Es lo que representa la conclusión de la Fiesta Mayor de Misericordia; una recta final cautivadora llena de luz. Desde las plumas áureas de la Àliga a las chispas de los Diables, la encendida de las bestias de fuego y el piromusical, Reus no deja que caiga la noche, temeroso de que la sonrisa de la luna signifique el final de la celebración.

Con el sol escondido ya en el horizonte, los Diables completaron el paseo de Misericòrdia a las ocho y media. No podían permitir que todo aquello se acabara. Y, de hecho, nadie quería marcharse. Viendo a más de cien demonios llegando al Santuario, hizo falta el aviso de megafonía para que la gente dejara paso. Lo supieran o no, se acababa de invocar el Drac y la Víbria, y aquello estaba a punto de convertirse en el vivo averno; un mar de fuego y llamas para dejar patente que la Fiesta Mayor de Misericordia refulge con esplendor propio.

La preparación, necesaria, ponía a prueba la paciencia de pequeños y grandes. Quien había conseguido primera fila tenía que permanecer de pie, imitando a un Gegant, si no estaba dispuesto a perder la privilegiada posición. Pero la espera valió la pena. Una ovación y el apagón de las farolas precedió al baile solemne de la Víbria, que enseguida se inundó en un océano, bien verde, bien rojo; de humo y de llamas. Su testigo lo cogió el Drac, rodeado por una multitud de teléfonos móviles y bengalas a juego con sus escamas, que bañó el terreno en una ígnea lluvia. Como culminación, los Diables hicieron su última aparición. Antes, había que encender los avisos de honor. En esta ocasión, fueron protagonizados por Gelats i Turrons Xixona, la Mulassa y los Campaners.

Y con la muestra piromusical, la Fiesta Mayor de la Virgen de Misericordia llegó a su final.