El Govern llevará a la mesa bilateral con el Estado la reforma de la residencia ICASS de Reus si no se resuelve en un mes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern llevará a la mesa bilateral Generalitat – Estado la reforma de la residencia del ICASS de Reus con el fin de desencallar las obras si esta cuestión no se resuelve en el plazo de un mes. Lo ha adelantado el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una vista en Reus.

El equipamiento está cerrado desde julio de 2024 por unas deficiencias que tenía la estructura, pero más de un año después todavía no ha empezado la rehabilitación. Dalmau ha explicado que están «trabajando» con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, de quien es propiedad el edificio, un acuerdo que permita afrontar la reforma. El conseller ha insistido en que el ejecutivo está «comprometido» con esta inversión y ha pedido disculpas: «A todos nos gustaría que fuera más rápido».

El conseller ha visitado la capital del Baix Camp este viernes a mediodía para tratar varios proyectos y cuestiones que afectan la ciudad. La alcaldesa, Sandra Guaita, ha explicado que han hablado sobre la futura estación de autobuses, el pabellón del Molinet, políticas de vivienda o la implementación de la inteligencia artificial en la administración.

Dalmau también ha destacado la segunda fase del TramCamp, que se acaba de adjudicar el estudio informativo. Cree que es una «necesidad para vertebrar la segunda área metropolitana de Cataluña». «El futuro nos lo jugamos en esta fase dos», ha señalado, puesto que esta contempla la unión de las ciudades de Tarragona y Reus, y la costa.