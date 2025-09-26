El Ayuntamiento de Reus estudia ofrecer el Vapor Vell para establecer el nuevo auditorio de la Diputació

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Diputació de Tarragona pretende impulsar un nuevo auditorio en Reus. La opción que ha estado sobre la mesa los últimos meses ha sido un solar junto al Centro Cívico Llevant, en el barrio Horts de Miró, tal como adelantó Diari Més el pasado mayo. No obstante, el Ayuntamiento de la ciudad no acabaría de estar convencido con la propuesta, teniendo en cuenta que, si bien se presentó la idea como un proyecto de carácter metropolitano y con capacidad de acoger espectáculos «de primer nivel» y de «grandes agrupaciones musicales», el aforo en el enclave no superaría a las 300 personas. En este contexto, el consistorio está estudiando alternativas para ubicar el futuro equipamiento musical, entre las cuales se incluiría la posibilidad de ofrecer el edificio del Vapor Vell.

El inmueble, recuerdo de la revolución industrial, se sitúa en el barrio del Carme, de forma que encajaría con el precepto de construirlo en un lugar próximo a la Escuela y Conservatorio de Música (ECM) de la Diputació en Reus, ya que se encuentra a menos de 10 minutos a pie del Palau Bofarull y de las más recientes instalaciones de la calle de Sant Jaume.

En la actualidad, el Vapor Vell está siendo objeto de un proyecto de rehabilitación para convertirlo en la sede de la futura Escuela de los Oficios de Reus. La primera fase de las obras, centrada en garantizar la estabilidad del edificio, evitar el deterioro, reforzar la estructura e impermeabilizarlo, está a punto de completar. En caso que se decidiera presentar la posibilidad y que el ente supracomarcal optara por aceptarla, se tendría que saber qué pasaría con la actividad formativa que se había ideado.

Según ha podido saber este rotativo, el Ayuntamiento podría valorar opciones alternativas para ubicar la Escuela de los Oficios y renunciar a la iniciativa, por ejemplo, negociando con la misma Diputació una permuta o intercambio con espacios que ocupe en la ciudad, como podría ser el entorno del Centro de Innovación y Formación Boca de la Mina.

Más alumnos y alta demanda

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, justificó, en declaraciones a ACN, la proyección de un nuevo auditorio en el territorio por el hecho de que los equipamientos relacionados con las enseñanzas musicales que ofrece la institución están quedando pequeños por el incremento de alumnos y la alta demanda que tienen. Por eso, apuesta por ampliar las instalaciones en torno a los espacios actuales y menciona la necesidad de subir un nuevo punto de referencia para dar servicio a los conservatorios y escuelas de música de la Diputació, no sólo a Reus, y que pueda ser escenario de conciertos y grandes agrupaciones musicales, a disposición del conjunto de la demarcación.

De hecho, sostiene que en el Camp de Tarragona y, en general, en la provincia no hay un auditorio que reúna unas condiciones de aforo lo bastante importantes ni de calidad acústica «para llevar a cabo actuaciones de orquestas sinfónicas» y con «espectáculos potentes». Por eso, apunta que tendría que ser un equipamiento de dimensiones importantes que requerirá una «inversión considerable» y que podría plantearse «a medio plazo».

La Diputació aprobó en el pleno de abril una modificación de crédito con que reservó una partida de 600.000 euros para explorar la adquisición de unos terrenos para el auditorio. La inversión prevista para su compleción es de unos 5 millones de euros. Asimismo, el ente supracomarcal dio luz verde a destinar 400.000 euros a la evaluación de la compra de espacios para la futura ampliación del ECM de Reus.