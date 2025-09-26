Adjudicado el contrato para desarrollar la App de Ciudad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a la empresa Codigital 360 Solutions SL el contrato para desarrollar la App de Ciudad, el nuevo canal de atención municipal a través de los dispositivos móviles. En una primera fase se podrá enviar de forma instantánea y geolocalizada las incidencias en la vía pública. El contrato cuenta con un presupuesto total de 120.280,05 euros (IVA incluido), se desarrollará en cuatro años e incluye el suministro, las diferentes fases de despliegue e integración, así como el mantenimiento y las posibilidades de introducir mejoras.

El despliegue de la app hace prever un incremento del número de incidencias registradas, dado que la facilidad de uso de la nueva herramienta fomenta la implicación de la ciudadanía en la mejora de la ciudad. De otra, la herramienta permitirá reducir el tiempo de respuesta de las incidencias, ya que la implantación del nuevos servicios forma parte de la estrategia de reorganización y refuerzo del servicios municipales como|es el caso de la ampliación de la plantilla de las Brigadas Municipales y la reciente creación de la Brigada de Intervención Rápida.

La app incorporará la inteligencia artificial para facilitar tanto el uso por parte de la ciudadanía como la gestión interna por parte del Ayuntamiento. Así, por ejemplo, a partir de la descripción de una incidencia, la aplicación podrá requerir información necesaria, e identificar de cuál la tipología es de acuerdo a la clasificación municipal y derivarla automáticamente al servicio municipal correspondiente.

El nuevo aplicativo se enmarca en los ejes de Escucha Activa y de Ciudad Verde del Plan de Acción Municipal 2023-2027

Incidencias en la vía pública

La app de Ciudad se estrenará con la opción de avisar de posibles incidencias a la vía pública y facilitará su gestión y resolución. En el momento de registrarla, la herramienta incorporará automáticamente fecha, hora y geoposición; y la persona usuaria tendrá que adjuntar una fotografía.

Una vez registradas, las incidencias se gestionarán internamente de la manera más ágil posible, enviándolas directamente a los servicios técnicos municipales o las empresas contratistas responsables. Una vez cerrada, se notificará a la persona solicitando, con una fotografía o comentarios, si procede.

Primera fase de implantación

La primera fase de despliegue de la app permitirá entre otras funcionalidades como la petición de recogida de muebles y otros voluminosos; ver la agenda de ciudad; las noticias sobre la actividad municipal; envíos de avisos a la ciudadanía; disponer de un directorio de contactos y localizaciones; el mapa de ciudad; el acceso a las redes sociales corporativas; un enlace a otras apps municipales; el acceso al canal de atención telefónica 010; y un buscador integral.

Una vez formalizado el contrato la empresa adjudicataria dispondrá de 4 meses por desplegar la primera fase; y de 8 meses más para culminar la segunda fase. Se prevén 3 años más de plazo para introducir mejoras en el servicio y su mantenimiento en la nube.

Futuras fases

En sucesivas fases de despliegue, la app abrirá el ámbito de las quejas, sugerencias e incidencias en otros ámbitos de competencia del Ayuntamiento; y desplegará otras funcionalidades como acceso a la carpeta ciudadana, trámites telemáticos, firma de documentos, solicitud de cita previa, participación ciudadana, tarjeta virtual ciudadana o inscripciones a actividades, entre otras pendientes de definir.