Festa Major
La Baixada del Seguici al Santuari torna a omplir de festa el passeig de Misericòrdia
El seguici va sortir mitja hora tard perquè les bèsties de foc no poden actuar sense els Bombers
Com és habitual pel dia de Misericòrdia, de bon matí ja es començava a reunir gent al voltant de la plaça de la Pastoreta i l’inici del passeig. Molts buscaven agafar lloc i escarxofar-se en alguna de les terrasses que no havien fet festa en el dia d’ahir, mentre altres es col·locaven ben a prop de la part central per poder tenir una bona visió de les danses i les bèsties. Els elements del seguici van anar prenent posicions al passeig. Tots menys l’Àliga que, aprofitant que era l’última en l’ordre de sortida com és tradicional, se’n va anar a fer un cafè a l’avinguda de la Salle.
Malgrat estar tot a punt per començar, el neguit es va començar a poc a poc a estendre entre el públic quan en passar les 11 hores, moment d’inici marcat, els trabucs del Ball de Pere Joan Barceló encara es mantenien en silenci. Pel que sembla, l’últim a arribar no havia sigut l’Àliga aquesta vegada, sinó el Cos de Bomber, ja que tal com marca la normativa els elements de foc com el Drac o la Víbria no poden actuar sense la presència d’aquests professionals. Per aquest motiu, l’inici no es va donar fins mitja hora més tard del que estava previst. Els trabucs van començar a sonar, el Drac i la Víbria escopien foc i els Gegants, les bèsties i les danses ballaven al so de la música.
El Lleó, sempre presumit i orgullós ballava davant del públic mentre una nena llençava bombolles de sabó, fent enlluernar el seu pelatge daurat. Mentrestant, els Cavallets ja s’animaven i ballaven abans de fer la seva entrada en escena amb la música del Ball de Galeres, el qual els precedia. Més tard, els Xiquets de Reus van entrar amb les camises avellana impol·lutes i van aixecar ja per començar un doble pilar de 4 amb una absoluta facilitat, escalfant motors per la diada vespertina. Però un grup de fidels es va mantenir pacientment esperant a l’inici veient passar tots els elements festius amb la voluntat de ser presents quan la Reina del seguici fes la seva aparició. L’Àliga, guarnida amb el ram de roses al bec, va estendre les ales per oferir els seus millors balls. El dia de la Mare de Déu de Misericòrdia només acabava de començar.