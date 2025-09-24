La fiesta de los pequeños, la fiesta del futuro de toda una ciudad

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El ambiente y el nerviosismo que se respira en la plaza del Mercadal de Reus horas antes de una de las pasacalles de Fiesta Mayor siempre es muy alto. Sin embargo, no penséis que porque ayer se celebrara el Seguici Petit esto fue diferente. Las expresiones de inquietud en los niños justo antes de salir por la puerta del Ayuntamiento eran evidentes, pero tenían muy claro qué debían hacer. A las 18 horas los Diables iniciaron el pasacalle, seguidos de todos los elementos del séquito festivo de la capital del Baix Camp. Ahora bien, parecía como si alguien hubiera encogido el séquito con uno de los inventos más clásicos del Gato Cósmico; la linterna reductora. Incluso, aquellas personas entre el público que no estaban en primera fila tenían que estirar a veces el cuello hacia arriba para poder ver bailar a los jóvenes aprendices. El Basilisc, los Nanos, los Gegants, el baile de cercolets y el de bastones, los Xiquets o el Àliga aparecieron junto con el resto de los habituales.

Ahora bien, una cosa quedó bien clara un año más: el pasacalle festivo de Reus y todos sus elementos tienen relevo generacional para mucho tiempo. El entusiasmo con el que los jóvenes incitaban a los asistentes a aplaudir al ritmo de la música o las danzas perfectamente ejecutadas de bailes como el de gitanas, prims o bastones eran buena prueba del compromiso con la cultura festiva de la ciudad. Aquí reside el verdadero tesoro de Reus, uno que seguramente muchos otros municipios envidian profundamente.

El Seguici Petit se celebró este martes en el Mercadal, con niños, danzas y emoción dentro de los actos de la Fiesta Mayor de Misericordia.Gerard Marti Roig

Aun así, algunos de los jóvenes candidatos a ser en el futuro portadores de alguno de los elementos festivos no se resistían a saludar cuando reconocían a cualquiera de sus familiares entre el público, mientras que otros se mostraban más tímidos al reconocer alguna cara conocida. Precisamente, el público familiar era el que ocupaba buena parte de la plaza. Madres y padres, acompañados por cochecitos y hermanos pequeños, esperaban con nerviosismo ver pasar a su hijo. Algunos incluso debatían cuál era el orden de los bailes para intentar adivinar en qué momento saldría su heredero en acción. La jornada se desarrolló con normalidad y el pasacalle siguió el recorrido, abandonando la plaza del Mercadal por la calle Mayor para, finalmente, volver al punto de partida donde ya estaba preparado desde bastante antes el espacio destinado al gran momento: la 'Tanda de Lluïment'.

Momentos antes, el pasillo que se había formado alrededor del recorrido que tomaban los elementos del séquito se fue desdibujando mientras las familias se apresuraban a coger un buen sitio alrededor del cordón. Al retornar los elementos a la plaza fueron pasando uno a uno, ofreciendo sus bailes acompañados de un público entregado y disfrutando de una jornada con una climatología agradable que dejaba atrás los chubascos que habían amenazado los últimos días y aguado algunos de los primeros actos festivos.

Los elementos tradicionales del Seguici Petit desfilaron este martes en el Mercadal, mostrando la vitalidad de la cultura popular dentro de los actos de la Fiesta Mayor de Misericordia.Gerard Marti Roig

Una fiesta, sin embargo, que no acaba con la 'Tanda de Lluïment' de ayer por la tarde. Hoy se reanuda con aún más fuerza con la Vigilia de Misericòrdia, que contará con la salida del Seguici Festiu «grande» que paseará por las calles y plazas de la ciudad, precediendo a uno de los momentos más desatados de la fiesta: el pasacalle del Masclet. Además, la plaza de la Llibertat acogerá la verbena joven para ofrecer una noche de diversión antes del día de la Virgen de Misericòrdia. Unas citas festivas que jóvenes y adultos ya comentaban mientras disfrutaban y aplaudían al Seguici Petit. Por un lado, un grupo de jóvenes debatía a qué hora quedarían para ir de fiesta, mientras, por otro, un par de amigos discutían sobre a qué hora saldría el séquito al día siguiente.

Para los que sean un poco más despistados, les recordamos que el pasacalle empezará a las 18.30 horas de hoy con el Toc de Festa que anunciará la salida. Dos horas más tarde será el turno de la Cercavila del Masclet, en la que diferentes elementos festivos se unirán a la fiesta para disfrutar juntos de la ya tradicional bebida festiva reusense. Al mismo tiempo, a las 22.30 horas saldrá desde la plaza de la Pastoreta el Rosario de Antorchas, encabezado por la cruz, los ciriales y el estandarte del Grup Cultural de Misericòrdies. Por la noche, para los que aún tengan energía para ir de fiesta, podrán disfrutar del baile de verbena con la Cobla-Orquestra Montgrins en la plaza de Anton Borrell a partir de las 23 horas y la Verbena Joven tendrá lugar a partir de las 23.30 horas en la plaza de la Llibertat, que irá a cargo de las orquestas de versiones Blú y Mano’s Rock y la DJ Anna Gisbert.