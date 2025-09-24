Sociedad
Detenido un hombre por amenazar un conductor de autobús con una pistola simulada en Reus
El arrestado acumula 26 antecedentes policiales
Un hombre ha sido detenido este miércoles al mediodía en Reus después de haber amenazado un conductor de autobús con una pistola simulada. Según ha podido confirmar la ACN, los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 13.35 horas cuando una persona acababa de intimidar a un testigo en la estación de autobuses de la capital del Baix Camp. Con la descripción, la policía lo ha localizado pocos minutos después cuando se encontraba a escasos metros, en la avenida de Salou. Al pararlo llevaba encima dos pistolas de fuego simuladas. Los agentes lo han detenido por un delito de amenazas y pasará a disposición judicial las próximas horas. El arrestado acumula 26 antecedentes policiales y no ha opuesto resistencia en el momento de la detención.