Diari Més

Sociedad

Detenido un hombre por amenazar un conductor de autobús con una pistola simulada en Reus

El arrestado acumula 26 antecedentes policiales

Pasará la noche bajo custodia policial

Pasará la noche bajo custodia policialCedida

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

En:

Un hombre ha sido detenido este miércoles al mediodía en Reus después de haber amenazado un conductor de autobús con una pistola simulada. Según ha podido confirmar la ACN, los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 13.35 horas cuando una persona acababa de intimidar a un testigo en la estación de autobuses de la capital del Baix Camp. Con la descripción, la policía lo ha localizado pocos minutos después cuando se encontraba a escasos metros, en la avenida de Salou. Al pararlo llevaba encima dos pistolas de fuego simuladas. Los agentes lo han detenido por un delito de amenazas y pasará a disposición judicial las próximas horas. El arrestado acumula 26 antecedentes policiales y no ha opuesto resistencia en el momento de la detención.

tracking