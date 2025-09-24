Un desayuno de tenedor dará el pistoletazo de salida a la programación de otoño del Mercado del Carrilet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La campaña Viu el Carrilet! Molt més que un mercat vuelve con fuerza este otoño con una programación que se estrena este sábado, 27 de septiembre, con un desayuno de tenedor para los clientes del mercado. Esta fiesta gastronómica vuelve a reunir clientes y vecinos del Mercado del Carrilet en torno a Misericòrdia, como ya se hizo en 2023 para celebrar los 40 años del equipamiento.

El desayuno de tenedor se hará desde las 10:30 h y hasta las 12:30 h –o hasta agotar las existencias. La previsión es repartir hasta 600 degustaciones elaboradas por Casa Bacanal que cocinará en directo en el mismo mercado dos platos: fideua de pescado y carrillera de cerdo con patatas al horno.

El desayuno de tenedor es gratuito, sólo habrá que presentar un ticket de compra de cualquier puesto del Mercado del Carrilet de esta misma semana para obtener la cata de una de las dos propuestas elaboradas por los cocineros.

El sábado 27, en el mismo mercado, a partir de las 11h, el desayuno se acompañará de la actuación del Ball de Valencians de Reus gracias a la Coordinadora de escuelas de Dansa de Reus.

El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, destaca que «en primavera ya explicamos que con esta nueva campaña queríamos hacer todavía más visible todo lo pasa en el Mercado del Carrilet. «Viu el Carrilet! Molt més que un mercat» continúa con fuerza este otoño con el mismo objetivo: vivir los mercados y consolidarlos como espacios abiertos a toda la ciudadanía»

Programación

La programación de actividades se completa con una sesión diseñada expresamente para el espacio del Mercado del Carrilet por Cuentropía con «Cuentos que alimentan: taller sobre productos de proximidad y consumo responsable», la tarde del viernes 3 de octubre.

Y el sábado 18 de octubre, tercera sesión del ciclo familiar de talleres de cocina, con la propuesta de otoño. En esta ocasión, la receta de temporada que llevará cono ConeSedeSalud es el empedrado de legumbres con verduras de temporada.

Por otra parte, desde esta semana, a los puestos del Mercado del Ferrocarril se puede ver la exposición de fotos «Gent d'ofici». Los paradistas son los protagonistas de los retratos que este verano ha realizado el fotógrafo Andreu Puig en varias visitas al mercado con el objetivo de captar la imagen de los paradistas cuando trabajan detrás del mostrador, elaborando el producto fresco o atendiendo a los clientes.