El Ayuntamiento de Reus ha iniciado esta semana, del 22 al 26 de septiembre, una campaña informativa para mejorar el uso que hace la ciudadanía y los comercios de los buzones de recogida de la basura neumática y combatir los comportamientos incívicos. Esta campaña se lleva a cabo con la colaboración de Envac, empresa que diseñó, instaló y gestiona el sistema de recogida neumática de residuos de Reus, que funciona desde el año 2008 y da servicio a unas 12.000 personas.

Los concejal del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio; el concejal de Vía Pública, Daniel Marcos y Jordi Domínguez, responsable de Operación y Mantenimiento zona este y David Moltó, responsable de Servicios Envac EMEA han presentado en rueda de prensa las líneas de trabajo de esta iniciativa para ampliar el conocimiento de los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema y mejorar la eficiencia. Hay que tener en cuenta que los comportamientos incívicos en el 75% de los casos, provocan incidencias en este servicio de recogida automatizado que se podrían reducir con un uso más consciente.

Un equipo de educadores ambientales ha establecido una carpa en horario de mañana y tarda en las zonas donde se localizan el mayor número de incidencias: el barrio del Carme y el Paseo Prim. Los educadores atienden dudas y reparten un folleto informativo sobre el funcionamiento de los buzones. Este folleto se ha hecho llegar a los domicilios de la zona de influencia de la neumática.

También se está haciendo difusión del folleto informativo del uso de los centros de reciclaje fijos y móviles y se atienen todo tipo de consultas. Los horarios de atención de la carpa son de 9.30 a 13h y de 16.30 a 20.30h.

Recogida comercial

Una parte de las incidencias con la recogida neumática se produce cuando los comercios hacen un uso incorrecto de los buzones, por este motivo en el marco de esta campaña se están visitando los establecimientos de la zona para recordarlas una serie de buenas prácticas.

Dejar bolsas fuera del contenedor es un acto incívico que puede ser sancionado hasta 600 euros según la Ordenanza de civismo y que este tipo de comportamiento tiene un coste para la ciudad de 895.00 euros cada año.