Una ocasión única para contemplar un Fortuny poco conocido

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Tal como afirma Francesc Quílez Corella, comisario de la exposición Fortuny. L’observació de la natura, Hi ha Fortuny més enllà de ‘La vicaria’. Así queda patente en esta exposición inaugurada este mismo mes de septiembre en el Museo Salvador Vilaseca de Reus, y que supone una oportunidad única para contemplar una parte de la obra menos conocida de Marià Fortuny, aquella en que el pintor reusense muestra su fascinación por los paisajes, la botánica, el cielo y el horizonte.

Esta exposición la forman de cerca de unas ochenta de obras entre aceites, dibujos y grabados. El hecho es extraordinario, no sólo por la posibilidad de conocer un Fortuny diferente, sino también por el hecho de que las obras expuestas provienen de colecciones particulares e instituciones como el MNAC, el Prado, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo San Telmo o el Museo Thyssen y, por lo tanto, se trata de una exposición hecha Ad hoc para Salvador Vilaseca. La muestra sirve como cierre del Año Fortuny, una programación diseñada para rendir homenaje al legado artístico del artista cuando se conmemoran 150 años de su muerte.

Fortuny. L'observació de la naturalesa se ha presentado acompañado de un programa de visitas guiadas de la mano de los profesionales de Ans Educació, que con su guía invitan al visitante a ir más allá de la contemplación artística o estética, todo conectante la vida de Marià Fortuny con su contexto histórico y artístico. «En esta exposición nos encontramos un Fortuny que no es el de La Vicaria ni el de los cuadros del Prado, sino el de Portici: un Fortuny que casi se acerca al impresionismo», explica Victor García, de Ans Educación. Una de las pinturas que ejemplariza mejor esta idea, subraya al guía de la exposición, es Nen nu a la platj de Portici: «Fortuny decidió que en Roma había mucho alboroto, y se fue a Portici, que es una localidad que hoy forma parte de Nápoles. Allí empezó a experimentar, y esta serie a cuadros de niños desnudos en la playa son muy curiosos, porque vemos, por ejemplo, como hace la pincelada rápida de los impresionistas, o como juega con la falta de perspectiva, igual que hacían ellos».

Además de las visitas guiadas para adultos, desde Sino que se ofrece también la Ruta familiar Descobrint Marià Fortuny, pensada para niños y familias, en que se combina el relato histórico con actividades sencillas y participativas para los pequeños. «En estas visitas hacemos una especie de giro de guion. De esta manera al público adulto las puede disfrutar y, a la vez, los niños hacen actividades relacionadas con los cuadros que vamos viendo».

Esta ruta familiar se ofrece una vez al mes, y la próxima se hará este mismo sábado, 27 de septiembre a las 10.30 h. Las rutas para adultos, por su parte, son semanales y la próxima se hará también el sábado 27, pero a las 12 del mediodía.