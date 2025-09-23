El 'Carro dels Romanços' más inclusivo

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Carro dels Romanços se ha convertido ya en un referente de las Fiestas de la Virgen de Misericòrdia. Una veintena de personas esperaban como agua de mayo ayer la llegada del caballo y sus compañeros de Bravium Teatre en la plaza de la Patacada cuando, de fondo, se oyeron los primeros cantos. Con un corro envolvente los artistas, se iban a explicar «romances con versitos de gran deleite». «Con historias de la vida os venimos a entretener [...] y os haremos el corazón sentir», se proclamaba en la presentación. Los espectadores, sin embargo, veían que, aparte de los actores y las actrices, había una persona a pies del carruaje: una intérprete de la lengua de signos.

La organización tiene la voluntad que el Carro dels Romanços, basado en textos del siglo XIX, sea inclusivo y que cualquier persona, sea cuál sea su condición, pueda disfrutar del espectáculo. Era la tercera edición en que se había preparado la interpretación con lengua de signos —la segunda que podía llevarse a cabo, dado que la lluvia obligó a anular a la representación del año pasado— y, de hecho, un grupo de personas del colectivo con problemas auditivos estaba en primera fila disfrutando de la actuación. Además, se decidió incorporar microfonia para combatir los problemas de acústica que ofrecen ciertos rincones.

Carles Pitarch, miembro de la junta de Bravium Teatre, explica que las medidas fueron bienvenidas para acercar la Fiesta Mayor a más gente. Con respecto al uso de micrófonos, comentaba que «hay plazas que son muy abiertas y cuesta más que el público pueda escucharlo a viva voz». «Este año probaremos esta novedad», mencionaba antes de salir.

«Nervios siempre hay, por mucho que lo hayas ensayado», reconocía en el rato previo. Además, la fecha de las representaciones añadía retos a la hora de estudiarse el guion, ya que coincide con el retorno de las vacaciones de verano y, por lo tanto, la vuelta a la escuela, en el trabajo y en la rutina.

De esta manera, la plaza de la Patacada disfrutó de La Pescatera Catalana, un romanço cantado en que tres pescaderas hablaban de su vida, del género, de las vecinas y clientes y del precio cada vez menor de las piezas. El caballo, mientras tanto, descansaba y esperaba pacientemente, tranquilo. La comitiva continuó hacia la plaza de Prim y la plaza del Teatre, donde representarían Lo Capitel·lo y La Guerra. Para quien no hubiera podido disfrutar, el Carro volverá a salir desde la calle de Sant Llorenç, y por las calles y plazas del casco antiguo, esta misma noche, a partir de las 20.30 horas, cortesía de Bravium Teatre.