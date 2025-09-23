Anna Jové: «Puse todo mi corazón en cada zapatilla deportiva. No quería decepcionar a los reusenses y las collas»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¿Cómo empezaste a vender zapatos personalizados como negocio?

«Fue un día cualquiera en plena pandemia que compré unos zapatos, unas Vans, y desde pequeña siempre me había gustado pintar. A lo largo de mi vida he hecho ilustración, manga, pintura al óleo y escultura, he hecho muchas cosas artísticas que no están ni siquiera relacionadas con mis estudios, ya que estudié Psicología e Historia. Entonces, compré aquellos zapatos y los pinté porque quería. Vi que quedaba bien y lo publiqué por internet y tuvo muy buen recibimiento. La verdad, no me lo esperaba y tampoco me esperaba al cabo de un tiempo vivir de eso».

¿Es complicado ganarse la vida de esta manera?

«Mucho. No es nada fácil y menos cuando eres madre. Tengo tres hijos y a la vez una empresa en que el despacho está en casa, así que combinar el trabajo y los niños es muy complicado. Pero al final te adaptas».

¿Qué significa para ti la Fiesta Mayor de Reus?

«Siempre he vivido la Fiesta Mayor desde pequeña. Hacía baile de valencians, porque hice ballet en el Centro de Lectura, también estuve en el esbart dansaire y, más adelante, con dieciséis o diecisiete años me apunté a la Víbria, donde soy tamborilera, además de tamborilera en los diablos de Castellvell del Camp. Me gusta mucho y lo vivo mucho».

¿Cómo surgió la idea de hacer unas zapatillas deportivas del séquito?

«Surgió hablando con Josep Gallofré, mi representante con quien hablando de mi trabajo surgió la idea de hacer una línea de zapatillas deportivas del séquito festivo. Pensé que sería una cosa diferente, ya que hasta ahora se habían hecho cosas como camisetas, ilustraciones o gorras, pero no zapatillas deportivas de la Fiesta Mayor. Entonces decidí intentarlo».

¿Cómo recibieron la idea desde Reus Cultura?

«Les encantó, porque era una cosa nueva y lo acogieron muy bien, sobre todo el concejal. Todo Reus Cultura me dio mucho apoyo y se pusieron a mi disposición para lo que necesitara».

Hay zapatillas deportivas de varios elementos del séquito. ¿Cuál te costó más?

«Fue difícil, porque nunca había hecho un diseño de Fiesta Mayor o el séquito festivo de una ciudad. Tengo que reconocer que los diseños que más me costaron fueron los Gegants Indis y el Carrasclet. Quería que fueran ol más realista posible y captar la expresión de las caras no era fácil. También me costaron los Xiquets, porque no sabía si poner un castillo entero, pero la zapatilla deportiva no ofrece suficiente espacio para que quede bien y también quería representar la música, porque una diada castellera no es lo mismo sin la música de fondo».

¿Te preocupaba la opinión de las collas sobre el diseño?

«¡Era mucha presión! Si no gustaban havia begut oli. Puse todo mi corazón en cada zapatilla deportiva porque era muy importante. No quería decepcionar alos reusenses y, sobre todo, a las collas. Pero a la vez lo disfruté mucho haciendo todas las zapatillas deportivas, sobre todo con la Mulassa, ya que este año hace los 300 años».

¿Cuál ha sido la acogida hasta ahora?

«Ha tenido muy buena acogida. Mucha gente de Reus y de las collas me han dicho que les ha gustado mucho. Ha habido personas que ni conocía que se han puesto en contacto conmigo por Instagram para hacer sus encargos ya, en una sola semana recibí una quincena. Estoy en una nube. Además, haremos un sorteo de unas zapatillas deportivas de la Mulassa con motivo del aniversario. Espero que una iniciativa como esta se repita en otras ciudades de Cataluña».

¿Y cuál es tu zapatilla deportiva preferida?

«¡La Víbria, por descontado! Todas las zapatillas deportivas son muy bonitas, pero la Víbria la quiero mucho y todos en la colla decimos que es nuestra niña. ¡Es mi debilidad! Pero es una cosa normal aquí en Reus, ya que amamos un montón a todo nuestro séquito, pero siempre nuestro corazón le pertenece a un elemento».