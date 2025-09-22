La Sang de Reus deja la Agrupación de Semana Santa y el Arzobispado lo tilda de «disparate»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus ha decidido dejar la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa. Acordado en Junta de Gobierno, la entidad remarca, en un comunicado, que es una posición «muy meditada y reflexionada, tomada tras largas deliberaciones» y que es consecuencia «de los enésimos disparates, calumnias, difamaciones y maledicencias efectuadas» hacia la Sang «a lo largo de los años». Con todo, las reacciones no se han hecho esperar: el Arzobispado de Tarragona considera que este tipo de decisiones «implican pasar a los anales de los disparates». Asimismo, según ha podido saber Diari Més, varios congregantes se habrían mostrado sorprendidos al conocer el movimiento, afirmando que no habían sido consultados.

Fuentes del Arzobispado detallan que «les recomendaríamos que escucharan y siguieran los evangelios que se han proclamado estos últimos domingos, y así no llegarían a estas decisiones que implican pasar a los anales de los disparates». Además, añaden que la congregación debe «renovar los estatutos a la luz de las directrices que se dieron desde el secretariado de las asociaciones de Semana Santa del Arzobispado». Consultada por este rotativo, la agrupación prefiere no hacer declaraciones por ahora.

Por su parte, la Junta de Gobierno de la Sang asegura que abandonar la agrupación «ha sido una reiterada petición en las últimas asambleas generales de la mayoría de los congregantes, la cual ha sido estudiada, valorada y debatida ampliamente». También critica que sienten que «no se guarda ningún tipo de respeto por la Reial Congregació y por los congregantes que forman parte de ella, ni por la historia». Cabe recordar que la Sang ostentó la presidencia única de la entidad que aglutina hermandades, cofradías, archicofradías y congregaciones hasta 1992, compartiendo la copresidencia desde entonces y hasta 2014.

Con todo, la Sang explica que ya trabaja en la organización de los actos de Semana Santa de 2026 «y muy en especial se están realizando todas las gestiones correspondientes para obtener la catalogación y el reconocimiento institucional de la Solemne Procesión del Santo Entierro, que se celebra en Reus al menos desde el año 1557», subrayando el «rico patrimonio artístico» de los misterios. De este reconocimiento ya disfrutan las Tres Gràcies y la Funció de la Coronació del Senyor.