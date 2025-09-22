Los Mercados de Reus promocionan unas fiambreras para reducir los plásticos de un solo uso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las paradas de los Mercados de Reus venderán a partir del 29 de septiembre , unas fiambreras reutilizables con el objetivo que los clientes eviten el uso de plásticos de un solo uso y se acostumbren a llevar sus propias fiambreras y recipientes de casa cuando vayan a comprar en los mercados.

Desde el primer momento, esta iniciativa ha contado con el interés de la empresa reusense Valira, que tiene tienda propia en el Mercado Central desde diciembre del año pasado. Valira ha personalizado expresamente para los Mercados de Reus sus tres contenedores herméticos más vendidos.

Las tres fiambreras se venderán a un precio muy competitivo: a 3 euros el recipiente de 0,4 litros de capacidad; a 4 euros la de 0,75 litros de capacidad; y a 5 euros la de un litro de capacidad.

Todos los clientes que quieran podrán comprar las fiambreras por este precio en las paradas del Mercado Central y del Mercado del Carrilet adheridas a la campaña.

Los contenedores Valira están hechos en Reus, son completamente herméticos, cosa que permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Están fabricados con material transparente libre de BPA y otras sustancias nocivas, garantizando la seguridad para el uso alimentario. Son resistentes y duraderos, ideales para el día a día, y además son aptos para nevera y congelador. Su diseño permite limpiarlos fácilmente y apilarlos para optimizar el espacio, y están disponibles en varios tamaños y colores para adaptarse a todas las necesidades de la cocina. La tapa incorpora el logo de los Mercats de Reus.

«Somos de Reus y creemos en el valor de lo que es próximo: el producto de calidad, el trato directo, el consumo consciente y la conexión con la gente del territorio», explican desde el equipo de Valira. Desde su llegada al Mercado Central, Valira ha manifestado su intención de trabajar conjuntamente con los mercados poniendo en valor la proximidad que define el comercio local. Además, sus contenedores herméticos también son fabricados en Reus, reforzando el compromiso con el producto local.

El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, ha destacado qué «el acuerdo entre Mercats y Valira ha permitido disponer de fiambreras personalizadas, útiles y a un precio atractivo para que los clientes que todavía no lo han hecho hagan el cambio y vengan a comprar con los recipientes de casa».

Esta acción se enmarca en la voluntad de los Mercats de Reus de reducir el uso de los plásticos de un solo uso, evitar el despilfarro y fomentar la reutilización. Al principio de 2024 ya se repartieron 2.600 fiambreras entre los clientes del Mercado Central y del Carrilet; en este caso, de manera gratuita gracias a la iniciativa del Gobierno a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM).

Además, los dos mercados han regalado en numerosas ocasiones a los clientes bolsas de compra reutilizables y disponen de carros de compra para moverse entre los puestos de los mercados y facilitar la carga de la compra hasta la salida del mercado o hasta el vehículo si se ha estacionado en el parking Oques –situado debajo del Mercado Central– o el área de estacionamiento que hay debajo mismo del Mercado del Carrilet.

Superar las tres veces de reutilización de un envase, independientemente del material con que esté hecho, ya implica un impacto positivo en materia de sostenibilidad con respecto a la apuesta de envases de papel o cartón de un solo uso.