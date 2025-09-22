A concurso la redacción del proyecto de regeneración urbana del barrio de Carme de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha licitado el concurso público para la redacción del proyecto de regeneración urbana del barrio de Carme de Reus. Esta licitación se ha presentado en un acto conjunto con el Ayuntamiento de Reus y el Serve Català de la Salut, donde han intervenido el director general de INCASÒL, Jaume Vendrell, la gerenta de la Región Sanitaria Camp de Tarragona y Directora de los Servicios Territoriales de Salut, Marta Milà, y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita. La licitación incluye la construcción de 38 viviendas de protección oficial, un Centro de Atención Primaria (CAP), un aparcamiento municipal soterrado con 100 plazas de aparcamiento y la urbanización de los espacios públicos.

La actuación se hará en el espacio situado entre las calles Sant Jaume, Sant Benet, Closa de Freixa y Sant Francesc. En la zona de la edificación, actualmente hay un aparcamiento de zona azul. El sector que se remodelará consta de cinco parcelas; pero de momento sólo se desarrollarán dos. En las parcelas restantes, está previsto que se construyan 33 viviendas más.

Anuncio de la licitación de la redacció del proyecto de regeneración del barrio del Carme.Ayuntamiento Reus

Esta actuación consistirá en la construcción de dos edificios de tres plantas que tendrán 16 y 22 viviendas de alquiler asequible. El edificio de 22 viviendas tendrá, en las plantas baja y primera, un CAP de mínimo 1.317,50 m2 de superficie útil, donde actualmente hay 13.784 personas asignadas, de las cuales 1.191 son menores de 15 años y 2.552 de 65 años o más. El otro edificio contará con un local comercial en planta baja. También se urbanizarán los espacios libres de los alrededores, creando diferentes plazas públicas y otras zonas para esponjar el barrio.

Además, se construirá un aparcamiento municipal soterrado en toda la superficie del ámbito, es decir, bajo los dos edificios y los espacios públicos adyacentes. Este aparcamiento dispondrá de una centena de plazas de aparcamiento y permitirá sustituir la zona de estacionamiento actual todo liberando los espacios para los peatones, y ayudando a configurar el barrio como espacio de centralidad en el municipio.

La licitación para la redacción del proyecto y la dirección de obras es de 646.593,92 euros y se calcula que, en total, se inviertan 10,5 millones de euros por el proyecto de remodelación del barrio. La previsión es que se pueda adjudicar el proyecto a inicios de 2026 y que durante el cuarto trimestre de 2027 se puedan iniciar las obras.