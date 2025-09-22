La amenaza de lluvia deja los Tres Tombs de Reus con solo una vuelta

Carros y caballos durante la celebración de los Tres Tombs en Reus, marcada este año por la lluvia.Gerard Marti Roig

Los Tres Tombs se celebraron finalmente en Reus ayer domingo 21 de septiembre bajo la amenaza de lluvia. Más bien dicho, el Tomb, ya que tras los chubascos intermitentes de la mañana y la posibilidad de más precipitaciones durante el día, desde la organización se decidió reducir el evento a una sola vuelta. Una decisión que permitió vivir una jornada que finalizó rápidamente, pero que transcurrió con más tranquilidad.

Uno de los momentos del desfile de los Tres Tombs en Reus, reducido a una sola vuelta.Gerard Marti Roig

Tras salir del Parc de la Festa, la comitiva se dirigió hacia el Tomb de Ravals, donde se unió la Somera de Reus para encabezar el grupo mientras bailaba y saludaba a los niños. Al mismo tiempo, el carro de las autoridades solo fue custodiado por la unidad montada de los Mossos d'Esquadra, con ausencia de la Guardia Urbana de Reus. A continuación, la caravana hizo la única vuelta hasta finalizar en la plaza de la Puríssima Sang, donde recibió la bendición justo a tiempo para marcharse antes de que llegaran las lluvias del mediodía.