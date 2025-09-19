El segundo juzgado de lo social de Reus se consolidará antes de final de año

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha anunciado este viernes en su visita al partido judicial de Reus que la segunda unidad judicial del ámbito social de Reus quedará consolidada antes de que acabe el año. Actualmente, Reus cuenta con una unidad judicial de lo social fija y, dada la sobrecarga de asuntos de este ámbito, otra unidad judicial temporal dedicada a lo social. Esta según unidad, que a día de hoy se cubre mediante la figura del juez de adscripción territorial (JAT) y que equivale a un juez adscrito temporalmente a un territorio, se verá sustituido antes de que acabe el año por una nueva plaza fija de unidad judicial de lo social en Reus.

La creación de este nuevo juzgado, según ha explicado el conseller Espadaler, se hará mediante un decreto de creación de nuevas plazas judiciales que tiene que aprobar el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts. En este sentido, Espadaler ha explicado también que esta misma semana se reunió en el ministerio con el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y del contenido de la misma se extraen resultados muy positivos y la constatación que la necesidad de estabilizar un segundo juzgado de lo Social en Reus es «prioritario».

«La buena noticia es que en la nueva serie de jueces que se crearán en Cataluña, para la cual no tenemos fecha pero por lo que sabemos estará antes de final de año, habrá una nueva unidad de lo social para la ciudad de Reus. Es una prioridad en la que estamos de acuerdo tanto el departamento de Justícia i Qualitat Democràtica, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts», ha declarado Espadaler.

La decisión de crear esta nueva unidad corresponde a la sobrecarga de asuntos que se observa en este ámbito en el partido judicial de Reus: en el 2024 se cerró con la recepción de más de 1.400 asuntos por parte del juzgado de lo social de Reus, lo que supone más del doble de lo que está previsto en el índice de referencia que propone el Consejo General del Poder Judicial.

Buenos resultados en las mediaciones



Otro aspecto que ha querido poner de relieve Espadaler en su visita ha sido los resultados positivos que se han obtenido en el ámbito de la mediación y la conciliación en el partido judicial de Reus. El refuerzo de personal que ha hecho el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, la mejora de la sala de conciliaciones de la sede judicial y la entrada en vigor del requisito previo de procedibilidad en materia de la jurisdicción social que obliga a intentar acuerdos de mediación, ya está dando los primeros resultados.

En este sentido, entre los meses de marzo y junio, el 30% de los asuntos ingresados han acabado con mediaciones gracias a la intervención de la Letrada de la Administración de Justicia. Para el conseller Espadaler «eso es un éxito y son cifras muy esperanzadoras porque todo aquello que es concilia es una mejor solución y es un expediente menos que va sobre la mesa del juez o del magistrado».

El partido judicial de Reus es uno de los 14 partidos judiciales de Cataluña que conforman la tercera fase de la implantación de la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y que por lo tanto tienen que entrar en vigor el 31 de diciembre de 2025. En este sentido, ya se han empezado las primeras actuaciones como una reunión informativa celebrada a principios de septiembre con representantes de los funcionarios, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y jueces del partido, y el proceso de ensamblaje de los funcionarios. Los Juzgados de Reus se convertirán en un Tribunal de Instancia con tres Servicios Comunes: de Tramitación, General y de Ejecución, que darán servicio transversal a todos los jueces que conformen el Tribunal.