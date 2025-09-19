El proyecto ‘Bici sense edat’ hace una prueba en Reus con dos triciclos eléctricos

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus impulsó ayer jueves 18 de septiembre la actividad de sensibilización Bici sense edat en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Un grupo de personas asistentes pudo dar un vuelco por Reus en dos pases durante la tarde y disfrutaron de un paseo por la ciudad en bici.

El proyecto, impulsado desde el año 2012 por la ONG danesa Cycling Without Age, consiste en un triciclo conducido por un voluntario y con un banquillo con dos plazas que se ponen a disposición de personas con dificultades de movilidad sea por la edad o una discapacidad. Además, el triciclo dispone de un motor eléctrico para hacer más fácil las subidas al conductor.

El objetivo del proyecto es fomentar el bienestar de las personas que no pueden participar en la comunidad por problemas de movilidad. Este sistema ya se ha implementado en un total de 2.700 localidades de 53 países diferentes.