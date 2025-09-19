Policial
CSIF advierte que los agentes de la Guardia Urbana de Reus no harán horas extras
El sindicato alerta de que no se está cumpliendo el convenio vigente
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a través de su delegación sindical a la Guardia Urbana de Reus, informa de que, después de varias reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Reus, las negociaciones no han llegado a ningún acuerdo con respecto al cumplimiento de las condiciones laborales recogidas en el convenio vigente.
Ante esta situación, y en coherencia con el mandato de la asamblea de trabajadores, los y las agentes de la Policía Local que se encuentren en sus turnos de descanso laboral ejercerán su derecho a la conciliación familiar, optando voluntariamente para no realizar horas extraordinarias destinadas a cubrir dispositivos especiales vinculados a próximas celebraciones.
Desde CSIF quieren dejar claro que «el colectivo policial seguirá garantizando el servicio ordinario de seguridad ciudadana, asegurando la atención habitual a la población. Sin embargo, recordamos que cualquier refuerzo extraordinario fuera de la jornada reglamentaria corresponde al Ayuntamiento, que es quien tiene que aportar los medios y recursos necesarios para garantizar un dispositivo adecuado».
El sindicato reitera su disposición al diálogo y a la negociación, pero exige al consistorio con respecto a las condiciones laborales pactadas, muchas de las cuales no se están materializando. Los agentes reclaman el merecido reconocimiento profesional y una compensación justa por el esfuerzo adicional que supone trabajar fuera de los turnos ordinarios, especialmente en acontecimientos de gran envergadura programados en la ciudad.
CSIF hace un llamamiento a la responsabilidad del Ayuntamiento de Reus para que ofrezca soluciones reales y evite que la falta de previsión y de acuerdo repercuta en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y de sus visitantes.