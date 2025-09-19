CSIF advierte que los agentes de la Guardia Urbana de Reus no harán horas extras

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a través de su delegación sindical a la Guardia Urbana de Reus, informa de que, después de varias reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Reus, las negociaciones no han llegado a ningún acuerdo con respecto al cumplimiento de las condiciones laborales recogidas en el convenio vigente.

Ante esta situación, y en coherencia con el mandato de la asamblea de trabajadores, los y las agentes de la Policía Local que se encuentren en sus turnos de descanso laboral ejercerán su derecho a la conciliación familiar, optando voluntariamente para no realizar horas extraordinarias destinadas a cubrir dispositivos especiales vinculados a próximas celebraciones.

Desde CSIF quieren dejar claro que «el colectivo policial seguirá garantizando el servicio ordinario de seguridad ciudadana, asegurando la atención habitual a la población. Sin embargo, recordamos que cualquier refuerzo extraordinario fuera de la jornada reglamentaria corresponde al Ayuntamiento, que es quien tiene que aportar los medios y recursos necesarios para garantizar un dispositivo adecuado».

El sindicato reitera su disposición al diálogo y a la negociación, pero exige al consistorio con respecto a las condiciones laborales pactadas, muchas de las cuales no se están materializando. Los agentes reclaman el merecido reconocimiento profesional y una compensación justa por el esfuerzo adicional que supone trabajar fuera de los turnos ordinarios, especialmente en acontecimientos de gran envergadura programados en la ciudad.

CSIF hace un llamamiento a la responsabilidad del Ayuntamiento de Reus para que ofrezca soluciones reales y evite que la falta de previsión y de acuerdo repercuta en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y de sus visitantes.