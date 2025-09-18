Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Reus volverá a vestirse de solidaridad con la cuarta edición de «Posa’t la Gorra!» la fiesta organizada por la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) y la entidad local «Sant Pere Solidari». La cita será el sábado 27 de septiembre, de 11 a 14 h, en La Palma de Reus, coincidiendo con las Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia.

La jornada, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Reus y otras entidades de la ciudad, quiere visibilizar y normalizar la realidad de los niños y adolescentes con cáncer y dar apoyo a sus familias. Desde un entorno lúdico y festivo, se lanza un mensaje positivo: estos niños y niñas son como los otros y, con acompañamiento y recursos, pueden afrontar mejor el proceso de la enfermedad.

La gorra, símbolo de la lucha

La entrada es gratuita, pero todo el mundo puede colaborar adquiriendo la gorra solidaria, este año diseñada por el artista Asis Percales. Está disponible en color negro y amarillo, con la ilustración de un tigre, animal que simboliza fuerza, poder y coraje, valores muy presentes en las familias que conviven con el cáncer infantil. Se puede comprar en una treintena de puntos de la ciudad o el mismo día de la fiesta.

Los fondos recaudados se destinarán a mantener los servicios gratuitos que el AFANOC ofrece a las familias, mejorar las condiciones en los hospitales, dar apoyo psicosocial integral y sostener la Casa de los Xuklis, un hogar temporal para aquellas familias que se tienen que desplazar a Barcelona para que los hijos reciban tratamiento.

La jornada empezará a las 11 h con la presentación a cargo del cantautor reusense Fito Luri y la actriz Irene Benavent. A lo largo de la mañana habrá bailes de la Somera, el Lleó Petit y la Víbria; danzas tradicionales; la actividad «Dona la mà als Nanos de Reus!»; una actuación de la escuela de danza y artes escénicas Artis y, a las 13 h, la lectura del manifiesto del AFANOC. La fiesta se cerrará con una gran rifa solidaria y la batucada de Reus Samba.

AFANOC, más de 35 años al lado de las familias

El AFANOC se fundó en 1987 por madres y padres que decidieron unir esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer. Hoy está presente en los principales hospitales catalanes, en la Casa de los Xuklis y en las sedes de Barcelona, Tarragona y Lleida. Sólo el año 2024, la asociación atendió a 1.504 familias, 163 de las cuales son tarraconenses