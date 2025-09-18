El Forn Sistaré de Reus, finalista del Mejor Pa de Pagès Català

La semifinal del Concurso en el Mejor Pan de Campesino Catalán IGP se celebró en las instalaciones de la Escuela de Panaderos Baking School Barcelona Sabadell.Cedida

Este miércoles se ha celebrado una nueva semifinal del Concurso en el Mejor Pa de Pagès Català IGP en las instalaciones de la Escuela de Panaderos Baking School Barcelona Sabadell, organizado por el Consejo Regulador de la IGP Pa de Pagès Català.

De todos los panaderos que se han presentado de toda Cataluña, cinco han pasado a la final que tendrá lugar el 25 de octubre en Sant Vicenç dels Horts, donde se escogerá cuál es el mejor Pa de Pagès Català IGP 2025.

Los finalistas han estado: Forn Panarra de l’Hospitalet de Llobregat, Forn Cal Moliné de Manresa, Forn Gil de Barcelona, y el Forn Sistaré de Reus, que ha sido representado por los hermanos Pamies Sistaré y Xavier Pamies hijo 6ª generación del Forn Sistaré de Reus.

Este año, el concurso ha contado con más participación que en ediciones anteriores y se ha introducido un nuevo sistema de puntuación que otorga reconocimiento a todos los panaderos participantes. El Concurso en el Mejor Pa de Pagès Català IGP es una muestra que el pan artesano y el oficio de panadero continúan bien vivos. La etiqueta IGP (Indicación Geográfica Protegida) es garantía que los panes elaborados bajo este distintivo son de la máxima calidad y cumplen con los estándares fijados por el Consejo Regulador.

El pan de campesino catalán con IGP cuenta con el sello de calidad de la Unión Europea y se vende en las panaderías con su bolsa identificativa y una etiqueta numerada, asegurando al consumidor que adquiere un producto certificado, elaborado con las mejores materias primas, fermentaciones lentas y cocción en hornos de solera.