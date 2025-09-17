Vuelve el TEDxReus para reivindicar «aquello que es genuino»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El TEDxReus inicia una nueva etapa. El Teatro Bartrina será, el 27 de septiembre, la sede de la undécima edición de un foro «de reflexión, de ideas innovadoras, que cada año nos hace pensar», en palabras del concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens.

En esta ocasión, ocho ponentes de ámbitos diversos subirán al escenario para compartir sus vivencias, pensamientos y tribulaciones. La lista la conforman la chef Martina Puigvert, el artista y tecnólogo Jaime de los Ríos, la doctora en neuromarketing Pilar Navarro, el divulgador científico Alfredo García, la emprendedora Mireia Trepat, el especialista en cuestiones espaciales Juan de Dalmau, el analista financiero Cristian Barros y la divulgadora en igualdad y diversidad Desirée Bela-Lobedde.

Amadeu Bonet, uno de los organizadores del TEDxReus, expresó que, después de un año de pausa, la iniciativa «vuelve con fuerza renovada» y con una mirada «enfocada al mundo». El lema de esta edición, Autèntic, es «una palabra sencilla, pero llena de sentido». «En un momento en que vivimos rodeados de ruido, queremos poner el foco en aquello que es genuino», comentó Bonet, remarcando la voluntad de fomentar el pensamiento crítico. En esta línea, mencionó que «lo que queremos es que no sólo sea un acontecimiento de conferencias, sino una plataforma de ciudad, un espacio de encuentro para pensar juntos».

A su vez, el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, apuntó que «nada de lo que hace el Ayuntamiento se explicaría sin una sociedad civil activa, inquieta, que nos sirve de estímulo», recordando los orígenes del TEDxReus, en el 2012. Las entradas ya están en venta.