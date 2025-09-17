El Palau Bofarull de la Diputació en Reus rinde homenaje a Leonardo Escoda

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Palau Bofarull de la Diputacó de Tarragona en Reus acoge una reinterpretación de Fer negreo para rendir homenaje a Leonardo Escoda, artista y exdirector de la Escuela de Arte de la Diputació en Tortosa. Fer negre es una propuesta escénica y audiovisual que Escoda hizo en el 2005 con la colaboración de otros creadores ebrenses para el Festival Internacional de Teatro de Tortosa Entrecultures.

La muestra que forma parte de Mira Leonardo, un proyecto expositivo que, desde el mes de marzo, rinde homenaje al legado artístico y cultural del artista tortosino, que murió en 2022. El Museo de Arte Moderno de la Diputació de Tarragona, la Escuela de Arte y Cultura en Valls y el Museo de Valls exponen simultáneamente otras obras del pintor ebrense.

Fer negre es una creación que propone «el viaje y la odisea de la vida» con una secuencia de imágenes musicadas de la huella del individuo en el territorio y una filmación que mostraba la mirada de Leonardo Escoda interaccionando con la música, la palabra y el paisaje. El año 2008, Fer negre se había presentado en Reus, en el Centro de Arte Cal Massó, en formato de videoinstalación y la reinterpretación actual de la muestra en el Palau Bofarull recuerda el proyecto y recupera la pieza audiovisual que se creó para la ocasión, así como cinco grabados de la colección L'Ós del Vent. La propuesta expositiva se inauguró este martes y se podrá visitar hasta el 27 de septiembre.