Unas ochenta de obras de Marià Fortuny exploran el vínculo del pintor con la naturaleza en Reus

Una de las obras que se pueden ver a la exposición de Fortuny en el Museo Salvador Vilaseca de Reus.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unas ochenta de obras de Marià Fortuny cedidas por colecciones particulares e instituciones como el MNAC, el Prado y el Museo Tyhssen forman parte de la nueva exposición Fortuny. L'observació de la natura. El poder de la mirada. La muestra explora el vínculo del pintor con la naturaleza, reflejando su interés por la botánica y el paisaje. Se divide en cinco ámbitos y se pueden ver piezas que no se habían expuesto hasta ahora.

La exposición, gratuita, se abrirá el miércoles 18 de septiembre y se podrá ver hasta el 14 de diciembre en el Museo Salvador Vilaseca de Reus. Además, servirá para cerrar el Año Fortuny coincidiendo con el 150.º aniversario de la muerte del artista.

La exposición es el «colofón» en el Año Fortuny, según ha apuntado el comisario de la celebración y de la muestra, Francesc Quílez, durante la presentación. A pesar de reconocer que le hubiera gustado contar con más presupuesto para hacer un proyecto «más ambicioso», Quílez ha remarcado que la muestra se fija en la «relación fecunda y fluida» que el pintor mantuvo con la natura. «Ha pasado como un motivo inadvertido, y se rompe un poco el cliché del artista», ha señalado apuntando que Fortuny siempre ha sido vinculado con el preciosismo y el virtuosismo.

La muestra se divide en cinco ámbitos, con la característica que el relato no se ordena cronológicamente. Dos espacios son «conceptuales» y los otros tres sobre «motivos», ha explicado el comisario. Los visitantes podrán ver algunas obras que no se habían expuesto hasta ahora, como por ejemplo dos esbozos de un abanico que hizo hacia el 1870 y que la pieza definitiva también está en la sala.

El comisario también ha querido poner el foco en la gran cantidad de obras inacabadas del pintor catalán más internacional del siglo XX. Quílez ha señalado que este hecho evidencia la «modernidad» del artista.

El comisario considera que Fortuny también se avanzó «a su tiempo» con las pinturas preparatorias de encargos, muchas de ellas sobre papel. Por ejemplo, hay varios dibujos vinculados a La batalla de Tetuán, una de las piezas más exitosas del artista. En estas piezas se hacen «aproximaciones, estudios de la natura, de la interacción con la luz, con los efectos atmosféricos», que después se verán reflejados al cuadro definitivo.

Exposición colectiva

La exposición ha estado posible gracias a la cesión de obras de varias colecciones privadas e instituciones como por ejemplo el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el Museo Nacional del Prado, el Museo Tyhssen, además de piezas del mismo Museo de Reus. El regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha resaltado la «capacidad de aglutinar en una sola exposición piezas de muchas instituciones y coleccionistas». Y ha comentado que se aporta una «mirada» sobre Fortuny que «se aleja de las miradas más convencionales».