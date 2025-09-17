Empieza la remodelación del área de juegos infantiles de la plaza de Europa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La concejalía de Vía Pública de Reus ha iniciado esta semana los trabajos de remodelación del área de juegos infantiles de la plaza de Europa. Los trabajos tienen un presupuesto de 49.131,59 euros y se ha adjudicado a la empresa Benito Urbana SLU.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, que ha presentado el proyecto este miércoles acompañada de Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, y representantes de la asociación de vecinos. «La actuación que hacemos en la plaza de Europa encarna algunos objetivos que defendemos con los ejes de Ciudad verde y de Escucha Activa del Plan de Acción Municipal 2023-2027: la mejora de los juegos infantiles y del espacio verde de la ciudad para hacer del espacio público un entorno de calidad más útil para la ciudadanía. Y sobre todo, hacerlo con un trabajo conjunto y continuado con las entidades vecinales y el conjunto de la ciudadanía», ha explicado la alcaldesa.

La zona donde se actuará se encuentra delimitada por una valla de madera y con pavimento de sablón, de una superficie 290m², con zonas en mal estado a causa del corriente del agua. Con respecto al mobiliario, hay un juego en forma de pirámide de escalada, el cual se mantendrá, y un multijuego que presenta un estado de desgaste, que se sustituirá por nuevos elementos de juegos infantiles.

Se instalará un multijuego de toboganes que dispondrá de un juego modular de cuatro torres, con acceso mediante escalera y rocódromo. La unión entre cada torre es vía túnel, escalera inclinada y pasarela de equilibrios. También dispondrá de diferentes paneles lúdicos a nivel del suelo. Tendrá capacidad para unos 30 usuarios. Igualmente, al lado se instalará un segundo aparato con dos columpios.

Mejoras también en la jardinería

En este contexto, la concejalía de Vía Pública ya trabaja en los proyectos de los planes de mantenimiento de la vía pública 2025, los cuales prevén una segunda actuación en la plaza de Europa. En concreto, el Plan de Jardinería tiene un presupuesto global de 350.000 euros, y la actuación más destacada que prevé será la remodelación de la jardinería de la plaza de Europa.