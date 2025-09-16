Un viaje para aprender a empatizar

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El mundo en el cual vivimos es un espacio complejo con múltiples realidades que conviven día tras día ajenas las unas con las otras. No obstante, a veces, algunas de estas realidades totalmente opuestas a nuestra vida cruzan un continente entero y llegan hasta delante de la puerta de nuestra casa. Es el caso de muchas personas que por motivos de necesidad abandonan su país de origen y se tiran a un viaje peligroso buscando una mejor vida. Este fue el caso del Bangally Jabby, un joven senegalés que se suma al Pequeño Toubab para explicar su experiencia viajando desde el Senegal hasta Reus a través de un nuevo libro; Destino en el Norte.

Según explica Jaume Blanc, presidente de la Asociación Cultural Musical La Ve entre Culturas, conocieron en el Bangally poco después de publicar el primer libro, El pequeño Toubab viaja al país de la Teranga. Esta publicación infantil está basada en su hijo, Alioune Blanc, hijo de padre catalán y madre senegalesa que aprende los valores de la cultura de su madre. «Poco después conocimos en el Bangally, a un joven senegalés de 16 años que acababa de llegar a la ciudad. Congeniamos mucho y establecimos una amistad muy profunda, lo acogimos como uno más a la familia. Entonces, se generó una relación casi de hermano con nuestro hijo», explica Jaume Blanc.

Una relación que a medida que fue creciendo permitió que poco a poco en Bangally se abriera y les explicara historias de su viaje desde el Senegal que duró casi nueve meses. «Hubo un momento en que se me activó mi mentalidad creativa y me di cuenta de que lo que se me estaba explicando era un libro. Me estaba explicando cosas que nunca le había explicado a nadie y entonces le propuse la idea de hacer un libro», afirma el fundador y presidente de La Veu entre Culturas. A partir de entonces se inició un proceso creativo que se ha alargado durante los últimos tres años y que recuperó a un personaje; el Pequeño Toubab. «Hablamos de un Pequeño Toubab que ha crecido y que empieza a cuestionarse cosas, ya que normalmente las mejores preguntas las hacen los niños. Por ejemplo, un día mi hijo me preguntó por qué nosotros cogemos un avión y en cinco horas estamos en el Senegal y en Jabby estuvo nueve meses para venir hasta aquí», comenta.

Público más amplio

Por este motivo, Destino en el Norte es un libro que abandona el tono infantil del anterior y toma una mirada más adulta, que se adapta a un público mucho más amplio: «Cuando publicamos el primer libro mi hijo tenía cinco años y ahora cuándo se publique este tendrá nueve. Por lo tanto, creo que era necesario que ahora la lectura fuera para un niño mayor y para un público más juvenil». La historia consistirá en un diálogo entre Bangally y el Pequeño Toubab justo cuando llega a Reus. Entonces, el Toubab decidirá enseñarle la ciudad, acompañándolo en su proceso de integración mientras Bangally Jabby le va explicando cómo ha sido su viaje migratorio.

Esta publicación pretende reivindicar conceptos como la empatía y la amistad entre dos personas de culturas diferentes y, a la vez, presentar los dos retos a los cuales se enfrentan los inmigrantes; las dificultades durante su viaje migratorio buscando nuevas oportunidades y la complejidad a la hora de adaptarse a una sociedad totalmente nueva para ellos. «Hablamos de una persona que se ha jugado la vida para atravesar el Estrecho y ha habido cosas que no nos hemos atrevido a poner dentro del libro. Hoy día, cuando se explican todas estas historias estamos acostumbrados a escuchar cifras y ver dramas siempre desde una mirada adulta, pero nunca desde la experiencia personal de un niño o un joven. Hay que ponerse también en sus zapatos», añade Blanco.

Volver a casa

Por otro lado, paralelamente también presentan el documental Volver a casa, que se convierte en una continuación del nuevo libro. Durante un viaje juntos en el Senegal una vez más la mente creativa de Jaume Blanc se encendió: Pensé en coger una cámara y hacer fotos o gravar cuatro cosas, aprovechándolo para el libro. Pero entonces pensé que el libro era su viaje de ida, pero ahora podíamos hacer un documental de su viaje de retorno». Entonces, en este caso se intercambian los papeles y Bangally Jabby invita al Pequeño Toubab a conocer su país de origen. Tanto el nuevo libro como el documental se presentarán en un acto la noche de hoy el martes 16 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Bartrina de Reus y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Reus.