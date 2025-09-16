Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Junts per Reus presentará en el pleno municipal del viernes una moción para exigir medidas urgentes que permitan revertir el estado de degradación que sufre el espacio público de la ciudad, marcado por la acumulación de suciedad, el desbordamiento constante de los contenedores y la proliferación de plagas de roedores y cucarachas. Según el grupo municipal, esta situación se ha extendido en los últimos meses a zonas céntricas, como el Cementiri Vell, la calle Monterols, la plaza de Prim y la plaza de la Llibertat, además de los barrios Fortuny y Gaudí.

La portavoz del grupo y jefa de la oposición, Teresa Pallarès, ha remarcado que «la suciedad y las plagas no sólo generan una sensación de dejadez, sino que son un problema de salud pública». Por eso, ha advertido que «Reus necesita un plan integral y contundente que ponga fin a esta situación y garantice un espacio público digno, limpio y seguro para todo el mundo».

En sintonía, la concejala de Junts per Reus, Mariluz Caballero, ha alertado que «la situación actual es insostenible y deteriora la calidad de vida de los reusenses». «No podemos permitir que Reus se degrade de esta manera», ha subrayado. En este sentido, ha criticado que el gobierno de PSC, ERC y ARA haya centrado los esfuerzos a sancionar los comportamientos incívicos en lugar de reforzar y mejorar el servicio.

La moción reclama la elaboración de un plan de choque con calendario y presupuesto específico para reforzar la recogida de residuos y la limpieza, aumentando la frecuencia de recogida, revisando la capacidad de los contenedores e intensificando la limpieza y desinfección de los puntos de recogida.

También propone intensificar el control de plagas urbanas de roedores y cucarachas con actuaciones inmediatas en el alcantarillado, solares y espacios públicos, así como establecer un sistema de seguimiento e informes periódicos para garantizar transparencia.

Con esta iniciativa, Junts per Reus quiere poner el foco en la necesidad urgente de un cambio de rumbo en la gestión de la limpieza y el mantenimiento de la ciudad y reclama que el gobierno municipal actúe de manera decidida para revertir este grave problema.