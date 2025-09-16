El Hospital Sant Joan de Reus restringe el uso de agua sanitaria por altos niveles de legionela

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Desde hace aproximadamente un mes, los pacientes del Hospital Sant Joan de Reus tienen restringido el uso del agua sanitaria para ducharse o beber. Según ha adelantado el Diari de Tarragona y ha verificado Diari Més, el motivo ha sido que en un control rutinario del circuito de agua sanitaria se detectó una alteración del parámetro de la legionela, según explican fuentes del centro sanitario.

Por este motivo, con carácter preventivo y de acuerdo con Salud Pública de la Generalitat de Catalunya y con la Comisión de Infecciosas del centro, se acordó restringir el uso de agua sanitaria para ducharse o beber. Sin embargo, si que se puede utilizar para lavarse las manos.

Por otra parte, para asegurar la higiene de los pacientes ingresados, se habilitaron duchas con todas las garantías en cada planta de hospitalización del centro y el personal de enfermería proporciona toallitas húmedas para facilitar la limpieza corporal de los pacientes encamados. También, se están renovando los aireadores de los grifos de los baños de las habitaciones y de los espacios públicos.

Estas medidas se aplican con carácter preventivo para garantizar el bienestar de los pacientes y profesionales y se levantarán tan pronto como se pueda. El Hospital Sant Joan está a la espera de recibir los resultados de unas nuevas muestras extraídas de circuito de agua sanitaria para comprobar si los niveles ya han vuelto a la normalidad.

«Este es un tema que afecta a los hospitales, y por eso hacemos una vigilancia activa que nos permite tomar medidas preventivas para preservar la salud de nuestros pacientes», aseguran desde el centro de salud reusense.