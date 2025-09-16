El «Cupón Diario» de la ONCE deja 105.000 euros en Reus

Los vendedores y vendedoras de la ONCE, como Manuel Lopera contribuyen a un modelo de juego responsable y solidario.Cedida

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Reus ha sido agraciada con un premio de 105.000 euros en el sorteo del «Cupón Diario» de la ONCE celebrado el pasado 15 de septiembre. El responsable de repartir esta alegría ha sido Manuel Lopera, vendedor de la ONCE con punto de venta en la calle de la Presó, 9, que distribuyó tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La agencia de la ONCE en Reus ofrece actualmente servicios personalizados a 466 afiliados y afiliadas y cuenta con una red de 98 vendedores que comercializan los productos de la Organización. En el ámbito catalán, son 2.450 agentes los que forman parte de esta red de venta, dentro de los más de 20.500 que trabajan en todo el Estado.

El cupón en cuestión pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También se distribuyen centenares de premios menores, que oscilan entre los 250 euros y el reintegro de 2 euros, garantizando así múltiples oportunidades de ganar.

Los cupones se pueden adquirir tanto en los puntos de venta físicos de la ONCE, donde el cliente puede escoger el número a través del Terminal Punto de Venta (TPV), como la página web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.

Más allá del sorteo, los productos de lotería de la ONCE destacan por su compromiso social y responsable. La Organización implementa estrictos controles para evitar consumos descontrolados, prohíbe la venta a menores y no permite el juego a crédito. Además, sigue las estándares más exigentes de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.