El Correllengua se celebrará entre el 27 de septiembre y el 25 de octubre en Reus

Reus acogerá entre el 27 de septiembre y el 25 de octubre la segunda edición del Correllengua después de su recuperación el año pasado. Esta iniciativa que tiene como objetivo reivindicar el uso social de la lengua catalana como herramienta de cohesión y expresión colectiva. El acontecimiento cuenta con el apoyo de la comunidad educativa de Reus, desde las guarderías hasta universidades, y con la implicación de más de 150 entidades del tejido asociativo.

El programa apuesta por un modelo descentralizado y diverso que incluye decenas de actos de difusión de la lengua y la cultura catalanas. Como novedad de este año y con la voluntad de llegar a un público más joven, el pistoletazo de salida, que será el 27 de septiembre en la plaza de la Llibertat, se celebrará un concierto nocturno donde actuarán dani6ix & IZZKID, Flash Ice Cream y las PD Intenses. El acto central del Correllengua 2025 será la Marxa per la Llengua que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre y tendrá un recorrido total de 12 kilómetros por toda la ciudad de Reus.