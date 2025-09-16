La AFA Prat de la Riba valora positivamente la prueba piloto de corte de tráfico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La AFA de la Escuela Prat de la Riba de Reus considera que la prueba piloto del corte de tráfico en la avenida President Companys, a la altura de la puerta lateral de la escuela, fue un «éxito». Esta iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento, llegó después de la presión desde la AFA al consistorio para conseguir mejoras en materia de seguridad y sostenibilidad en el entorno escolar.

La prueba piloto se desarrolló durante el mes de junio, en que durante el horario de 9 a 9.30 horas y de 16 a 16.30 horas se cortó el tráfico en aquel tramo de la avenida con una valla. Según valoran, aunque el horario «no fue del todo el adecuado», esta medida «creó un espacio seguro y libre de tráfico en la entrada y salida de la escuela, evitando el riesgo de atropello» y «fomentó la interacción social entre familias, niños y profesores en un espacio más tranquilo».

No obstante, a pesar de las valoraciones positivas de las familias, desde la comunidad educativa han cogido fuerza para defender sus argumentos a favor de la pacificación del tráfico en el entorno de la Escuela Prat de la Riba. «La seguridad de nuestros niños no puede esperar. La prueba ha tenido un impacto muy positivo y tiene que servir como punto de partida para soluciones permanentes», aseveran desde la entidad escolar.

A pesar de los resultados positivos, apuntan que se han encontrado con dos dificultades principales. Por un lado, creen que es «insostenible» de que el sistema dependa de una gestión voluntaria por parte de las familias de manera indefinida. Por la otro lado, también denuncian las situaciones de conflicto que se generaron con conductores que no respetaban las indicaciones de la AFA, provocando momentos de tensión, ya que los familiares «no somos funcionarios municipales o Guardia Urbana».

Aún así, la AFA Prat de la Riba pide al Ayuntamiento de Reus que la prueba piloto se vuelva en una medida permanente a partir de ahora. Además, también solicitan que los horarios se ajusten a las necesidades reales de afluencia de la escuela, concretamente de 8.45 a 9.10 horas y de 15.55 a 16.30 horas. Desde las familias defienden que la pacificación del entorno escolar es «una necesidad urgente» y no una simple prueba. Por lo tanto, esperan que desde el consistorio se atienda su petición con el fin de «garantizar el bienestar y la seguridad de todos los alumnos».