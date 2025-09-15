El Superadrac de Reus vuelve a bailar por las calles por Misericòrdia

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Una vez más y con motivo de la celebración de la Festa de la Verge de Misericòrdia el Superadrac de la Asociación Supera't volvió a bailar por las calles del Tomb de Ravals de Reus ayer por la mañana. El elemento festivo salió en torno a las 10.30 horas desde la Iglesia de la Puríssima Sang y se encaminó dirección centro.

Entonces, al llegar a la plaza de Prim, en el cruce entre el arrabal de Santa Anna con las calles de Llovera y Monterols, se encontró cara a cara con la invitada de este año; la Tortuga del Vendrell. El elemento de la capital del Baix Penedès descendió desde la calle de Sant Joan y fue recibido con un baile conjunto entre las dos bestias bajo la mirada atenta y curiosa de la población que se congregaba allí, atraída por el sonido de la música.

A la vez, mientras bailaban los dos juntos, la traviesa tortuga se dedicó a tirar burbujas y escupir agua a los presentes, que reían y chillaban sorprendidos por la repentina descarga. Incluso, algunas de las personas reunidas entre el público acabaron con la camisa empapada, como fue el caso del exalcalde de Reus, Carles Pellicer.

A continuación, los dos elementos salieron en pasacalle por las calles del centro de la capital del Baix Camp hasta acabar finalmente su recorrido en la plaza del Mercado.

Allí dieron por acabada la jornada matinal festiva y tomaron un descanso justo delante de la fachada de la casa consistorial reusense, mientras algunos de los peatones se detenían para hacerse fotos y admirar los dos reptiles festivos.