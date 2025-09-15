El Ayuntamiento de Reus impulsa una encuesta de movilidad en los polígonos industriales

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

A través de la Concejalía de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, el Ayuntamiento de Reus lanzará a partir de hoy, 15 de septiembre, una encuesta de movilidad dirigida a empresas y trabajadores de los polígonos industriales AgroReus y de la zona norte (DYNA, Granja Villa y Nirsa).

Esta actuación tiene como objetivo conocer detalladamente la realidad de los desplazamientos que se producen en los polígonos, tanto por parte de las empresas como de su personal.

Les encuestas serán anónimas y permitirán recoger información clave para mejorar la movilidad y promover alternativas más sostenibles, adaptadas a las necesidades reales de las empresas y de los trabajadores.

En el caso de que alguna empresa no recibiera la encuesta, puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Reus a través del correo electrónico atencio.economia@reus.cat.

El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, ha destacado: «Esta encuesta nos ayudará a obtener un diagnóstico que nos permita planificar acciones más eficientes, que faciliten una movilidad más sostenible y contribuyan a mejorar el día a día de los trabajadores y la competitividad de las empresas».

El lanzamiento de esta iniciativa coincide con la celebración de la Semana de la Movilidad Sostenible.

Polígonos 10

El Plan Polígonos 10 es un proyecto estratégico destinado a mejorar y modernizar los polígonos de actividad económica de Reus, que nace de la escucha activa y de los encuentros mantenidas con representantes de la Asociación Empresarial de los Polígonos Industriales de Reus (APIR) y con empresas de los polígonos, en el marco de las tablas estratégicas para la mejora y la innovación de estos espacios.

Desde el año pasado, se han impulsado una serie de acciones para adecuar las infraestructuras, mejorar la vía pública y promover una movilidad más segura y sostenible, como es la adaptación de horarios y frecuencias de los autobuses urbanos; el asfaltado y mejora de las vías; la habilitación de nuevos carriles bici; campañas de promoción del transporte público y del sistema de bici compartida y estudios y medidas para la reordenación del tráfico.

Con este plan, el Ayuntamiento de Reus busca poner al día los polígonos industriales de la ciudad y hacerlos más accesibles, seguros y atractivos para las empresas, los trabajadores y los clientes en una apuesta encarada a potenciar la economía productiva y convertir la ciudad en un referente en el ámbito industrial y logístico.