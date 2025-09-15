Daniel Marcos: «No tenemos que estigmatizar a los jóvenes, ni los tenemos que infantilizar, sino que los tenemos que tener en cuenta e insertarlos»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

¿Cómo valora la primera mitad del mandato?

«Para darle la importancia que merece, queríamos tener una concejalía propia de Juventud. Antes, las competencias estaban en otra área. Tenemos que representar y escuchar a los jóvenes. Cuando hablamos de la juventud, a veces nos enfocamos mucho con qué son el futuro, pero nosotros hemos querido subrayar que son el presente porque, al final, los jóvenes viven en nuestra ciudad, conocen la realidad desde su perspectiva y experiencia, y, por lo tanto, tenemos que definir a un modelo que los tenga en cuenta. Queríamos que en todos los espacios posibles tengan voz, sin embargo, sobre todo, que eso se traduzca en acciones concretas. Hemos trabajado desde el minuto cero y estamos muy contentos».

¿Cómo valora el Plan Local de Juventud 2022-27?

«De las 71 medidas que recoge el documento, 51 ya están haciéndose. Estamos en un grado de cumplimiento muy importante. Cada año estamos dotando el presupuesto de más recursos, y con más personas, para poder desplegar más acciones».

¿Qué se ha hecho?

«El Prototip[s], las fiestas jóvenes, el Consejo Municipal de Jóvenes... Estamos en un grado de desarrollo superior al 71% del Plan Local de Juventud, y todavía nos quedan dos años. Estamos muy satisfechos. Eso comporta que el equipo esté muy ajetreado, pero, al mismo tiempo, concienciado. Estamos contentos con la hoja de ruta y eso también ha sido gracias a poder dotar de más recursos económicos la concejalía, que es señal de la importancia que se le quiere dar. En el 2026 empezaremos a evaluar el Plan Local de Juventud y, en el 2027, la redacción del siguiente».

¿Se quieren habilitar más puntos de referencia?

«Pusimos en marcha uno de nuevo en el sur. Para nosotros, era muy importante descentralizar el Casal de Jóvenes en otros puntos. Si hablamos de buscar equipamientos, nunca es suficiente, porque nos gustaría estar en los máximos barrios posibles. Lo tienes que poner fácil. Si hoy tengo un problema, no puedo esperar a la próxima semana. Cómo más inmediata y próxima sea la administración, más fácil lo pones. Estamos buscando nuevas centralidades. Nuestro objetivo final es conseguir un espacio joven que sea autogestionado por ellos».

¿Dónde se podrían ampliar?

«Se están definiendo los usos que tiene que tener el entorno del futuro Mercat del Carrilet. Creemos que sería muy positivo que podamos tener un espacio joven. Ya hemos trasladado la necesidad de que alguna cosa tiene que pasar allí. Otras opciones son la transformación del sur, con Mas Iglesias, el Eix Astorga... Tenemos que descentralizar servicios, ser próximos y accesibles y que ir expandiéndonos».

En el 2023 se activó el Programa de Apoyo al Empleo Juvenil. ¿Qué balance hace?

«Estamos muy contentos. Gracias al SOC, tenemos dos profesionales que prestan un servicio muy necesario. Cuando hablamos de empleo, no es una competencia de Juventud, pero sí que tenemos el objetivo de poder insertar. En el 2024, insertamos 94 jóvenes que vinieron a pedir información. En total, se atendieron 148 entre los 16 y los 29 años. Los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder al mercado laboral y nuestro trabajo es dirigirnos a las concejalías que tienen la competencia para ver cómo podemos trabajar la oferta juvenil de empleo. Se trata de hacer de mancha de aceite, de ir concienciando las diferentes áreas».

¿Los jóvenes, hoy día, pueden vivir bien en Reus?

«Sí, porque creemos que les estamos dando todas las herramientas posibles para que puedan encontrar una oportunidad y un proyecto de vida en la ciudad. Sabemos que tenemos muchos retos, como el acceso a la vivienda o la inserción laboral, pero hay margen para posibilitar que los jóvenes puedan encontrar un espacio en Reus. Todavía queda mucho de recorrido, pero es nuestra responsabilidad cubrir estas necesidades que nos trasladan. A menudo, la sociedad responde hacia los jóvenes con una mirada moralista o criminalizadora, como si sus problemas no fueran tan importantes, y creo que nos equivocamos. Por eso, nuestro objetivo es poder darlos voz, hacer proyectos que impacten su día a día. No tenemos que estigmatizar a los jóvenes, no los tenemos que infantilizar, sino que los tenemos que tener en cuenta, acompañar, escuchar e insertar».